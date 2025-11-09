- Hoy:
Este iPhone tiene solo una cámara pero esta es mejor que muchos teléfonos de Motorola y Xiaomi
El iPhone 16e tiene una cámara de 48MP que graba en 4K a 60fps. Es uno de los mejores teléfonos y su precio ha bajado tanto como un Xiaomi.
Los iPhone de Apple se han convertido en referentes en el mercado de los smartphones. Si bien este 2025, la marca estadounidense presentó su equipo más TOP, el iPhone 17 Pro Max, también vio la luz el iPhone 16e, un equipo con prestaciones igual de potentes pero con un precio más bajo.
Hoy en Libero.pe conocerás todos los detalles del nuevo iPhone 16e, un equipo que si bien tiene solo una cámara, esta posee mejor tecnología que equipos con tres sensores de Motorola o Xiaomi. ¿Vale la pena este smartphone de Apple? Aquí lo sabrás.
iPhone 16e: ficha técnica completa
¿Qué gama es el iPhone 16e? Si bien la mayoría de smartphones de Apple son de gama alta, este equipo sería considerado un gama media, puesto que tiene ciertas especificaciones recortadas.
La pantalla de este iPhone 16e es de tipo OLED con una diagonal de 6.1 pulgadas y 60Hz de tasa de refresco. Su resolución es de 2532 x 1170 pixeles, además de 1200 nits de brillo y compatibilidad con HDR. Pese a ser un teléfono del 2025, tiene notch en pantalla y no posee la Isla dinámica.
Este es el iPhone 16e de Apple. Foto: Apple
¿Qué tan potente es el iPhone 16e? Pues bien, en este caso tenemos un procesador Apple Bionic A18, acompañado de 8GB de RAM y 512GB en su versión más potente. Por si fuera poco, este equipo llega con batería de 4000 mAh y carga de 25W de carga por cable.
Si bien el iPhone 16e tiene solo una cámara principal, este sensor de 48MP te permite grabar en 4K a 60fps, además de un selfie de 12MP. Las fotografías son bastante eficientes tanto de día como de noche.
Finalmente, ¿qué precio tiene el iPhone 16e? Tendrás que pagar 2100 soles por este Apple. Al tipo de cambio vigente estos representan unos 600 dólares.
