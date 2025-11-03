- Hoy:
iOS 26.1: qué iPhones lo recibirán, cómo sé si ya lo tenga y guía para descargarlo
Apple no pierde el paso y a poco más de un mes de la salida del iPhone 17 estrena actualización en su sistema operativo. Entérate aquí de todos los detalles.
No han pasado ni dos meses desde la salida de los nuevos iPhone 17 y Apple ya engríe a sus usuarios con el lanzamiento de iOS 26.1, una actualización para su sistema operativo, el mismo que trae novedades interesantes. En las siguientes líneas conocerás todo los relacionado al mismo.
¿Cuándo se lanza iOS 26.1 en iPhone?
Tras pasar con éxito la fase de pruebas, finalmente, Apple decidió que la fecha de salida de iOS 26.1 esté programada para el lunes 3 de noviembre de 2025, con todo los dispositivos que sean compatibles, por lo que es importante conocer si es que tu smartphone de Apple cumple con los requisitos requeridos.
¿Cuáles son los iPhone que recibirán iOS 26.1?
iOs 26.1 estará disponible para todos los iPhone compatibles, los cuales van desde el iPhone 11 en adelante. Toma nota, porque este es el listado completos de celulares de Apple con los que puedes acceder a la nueva actualización de sistema operativo:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
Novedades del iOS 26.1
¿Cómo sé si ya tengo iOS 26.1 en mi iPhone?
Si tienes dudas acerca de si ya cuenta con iOS 26.1 instalado en tu iPhone, hay un método 100 por ciento seguro como legal para conocerlo.No te tomará mucho, solo debes seguir al pie de la letra esta guía detallada.
- En tu iPhone, ve hacia Ajustes.
- Ingresa en General.
- Busca el menú Actualización de software.
- Si aparecer "iOS 26.1" y el botón confirmada que ya está instalado, ya estás actualizado.
Por el contrario, si no está actualizado, debería salir lo siguiente:
- Ve a Ajustes.
- Ingresa a General.
- Escoge la opción Actualización de software.
- Verifica el número de compilación bajando "versión 26.x.x", si figura en lugar de 26.1, quiere decir que no ha sido instalado.
¿Cómo descargar iOS 26.1?
Si todavía no cuentas con iOS 26.1, si ya comprobaste que tu iPhone es compatible con esta versión y tienes espacio suficiente para el peso de la descarga, entonces esto es lo que debes hacer para instalarlo exitosamente.
- En tu iPhone, ingresa en Ajustes.
- Dirígete a General.
- Luego busca y escoge Actualización de software.
- No olvides tener la batería casi cargada o, en su defecto, mantenlo conectado a la corriente.