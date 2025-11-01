¿El Motorola Edge 70 súper delgado es mejor que el iPhone 17 Air? características, precio y estreno en LATAM

El pasado 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó el iPhone 17 Air, que se alza como uno de los teléfonos celulares mas delgados del planeta, el cual es todo un portento tecnológico de nuestros días, pero la competencia no se quiere quedar atrás, razón por la cual el Motorola Edge 70 está pensado para rivalizar como ser una propuesta atractiva para millones de usuarios alrededor de todo el mundo.

Por ello, en las siguientes líneas haremos una pequeña comparación entre estos dos dispositivos, pero también conoceremos la fecha de estreno del nuevo celular de Motorola, el cual también llegará a tierras latinoamericanas y sus precios pactados para su fecha de lanzamiento.

Motorola Edge 70 vs. iPhone 17 Air: Características

Características Motorola Edge 70 iPhone 17 Air Pantalla Dimensiones de 159 x 74 x 5,99 mm,

159 gramos.

POLED de 6,67 pulgadas.

Resolución Super HD.

Tasa de refresco de 120Hz.

Brillo máximo de 4,500 nits Dimensiones de 156,2 x 74,7 x 5,6 mm.

165 gramos

OLED Super Retina XDR de 6,5 pulgadas.

Tasa refresco ProMotion de 120Hz.

Brillo máximo de 3,000 nits. Procesador Snapdragon 7 Gen 4 Apple A19 Pro RAM 12GB 12GB ROM 512GB 256GB/512GB8/1TB Cámara Principal de 50MP.

Ultra gran angular de 50MP.

Sensor de luz.

Frontal de 50MP. Principal de 48MP.

Frontal de 18MP. Batería 4,800mAh 3,149mAh Carga rápida Carga con cable de 68W TurboPower.

Carga inalámbrica de 15W. Carga con cable de 40W.

Carga MagSafe de 20W. Sistema operativo Android 16 iOS 26 Resistencia Certificación IP68/IP69 Certificación IP68

Motorola Edge 70 vs. iPhone 17 Air: ¿Cuál merece la pena comprar?

Como vemos, el iPhone 17 Air se mantiene como un tanto más fino que el Motorola Edge 70, por lo que esto podría inclinar la balanza a favor del teléfono de Apple, más aún si ya conoces o amas los dispositivos de la marca estadounidense, pero consciente que, por ejemplo, tienes una batería pequeña, así como un solo lente en la parte trasera.

Ahora bien, si no te afanan los iPhone, si te sientes mucho más cómodo con los Android y no estás dispuesto, ni de broma, a gastar mucho dinero por un celular, entonces el Motorola Edge 70 se alza como una opción razonable.

Si embargo, dicho esto, debes tener en cuenta que, salvo el tema de la delgadez, la comparación es entre un gama alta contra un gama media, las diferencias se ven a la vista desde la calidad de las pantallas, la potencia del procesador, el trabajo en video, como los detalles de las cámaras fotográficas donde el iPhone 17 Air es claro ganador y con amplia ventaja.

El gran punto a favor del Motorola Edge 70 es una batería más grande, lo mismo que su carga rápida; sin embargo, sus prestaciones nos muestran una pantalla que nos dará una buena experiencia, así como un procesador competente para tareas demandantes.

Fecha de lanzamiento del Motorola Edge 70

Tras la confirmación del nuevo Motorola Edge 70, la empresa de los Estados Unidos reveló que este nuevo gama media ultra delgado será lanzado el próximo 5 de noviembre de 2025, pero debes tener en cuenta de que desde el 30 de octubre se puede adquirir en preventa en algunas tiendas online de Europa.

¿Cuándo llega a Perú y LATAM el Motorola Edge 70?

Aún no tenemos fecha oficial para el arribo de los nuevos Motorola Edge 70 a los países latinoamericanos como Perú, Colombia, México, Chile, Colombia o Argentina, pero teniendo en cuenta los antecedentes de estos lanzamiento, se espera que este nuevo terminal llegue un par de semanas después del estreno oficial e, inclusive, tras un mes.

¿Cuál será el precio del Motorola Edge 70?

Asimismo, de momento no hay información oficial sobre el costo de las versiones del nuevo Motorola Edge 70, pero, de acuerdo a los portales especializados, se espera que este dispositivo tenga un precio inicial que bordee los 700 euros, es decir, unos 811.90 dólares o 2,739.24 soles al cambio en la moneda peruana.