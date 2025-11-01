Android con cámaras Sony y mucha IA: tiene la RAM más grande del mundo en la gama media

Si ya es hora de renovar tu teléfono celular, pero no sabes cuál escoger porque te sientes abrumado entre tantas marcas y modelos, entonces déjame darte una mano y presentarte un móvil no solo accesible para tu bolsillo, también uno muy bonito y con mucho músculo en su rendimiento diario. No son tres smartphones, no, todo lo dicho lo encuentras en uno solo; se trata del Motorola Edge 60, el cual conoceremos hoy.

Compra el Motorola Edge 60 por estos motivos

La compañía estadounidense no ha tirado la casa por la ventana con el Motorola Edge 60, dado que de plano nos presenta una pantalla POLED de 6,67 pulgadas, acompañado con una notable resolución Super HD, con tremenda fluidez gracias a su tasa de refresco de 120 hercios, compatible para disfrutar de contenido HDR10+, así como un brillo máximo brutal de 4,500 nits, esto último es la envidia del Samsung S25 Ultra.

En cuanto al rendimiento, este dispositivo nos ha dejado buenas sensaciones con su procesador MediaTek Dimensity 7300, el cual funciona de maravilla con la multitarea, nulos sobrecalentamientos ni reinicios espontáneos, inclusive con videojuegos con alta demanda gráfica. Su almacenamiento es descomunal para la gama media, pues su RAM es de 12GB con LPDDR4X, mientras que su memoria interna es tan voluminosa como generosa con sus 512GB con descargas uMCP.

La autonomía del Motorola Edge 60 ha mejorado respecto a la generación pasada, dado que batería ahora es de 5,200mAh, pero acompañada por 68W de carga rápida para estar listo al 100 por ciento en unos 45 minutos. Con esta potencia, el celular te rendirá por un día entero de uso intenso.

Las cámaras hacen un buen trabajo, ya que en la parte trasera nos topamos con una lente principal de 50 megapíxeles Sony Lytia 700C con estabilización óptica, ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, telefoto con zoom óptico 3X de 10 megapíxeles, así como frontal de 50 megapíxeles.

El video tiene luces y sombras, porque graba en 4K a 30fps, si quieres 60fps tendrás que hacerlo en 1080p, pero tiene una estabilización pobre, con exposición no muy eficiente en condiciones de poca luz.

Una vez más, Motorola nos da un sistema operativo sólido, ya que el Edge 60 salió con Android 16 casi sin modificaciones el cual, a su vez, está integrado con Moto AI, la inteligencia artificial de esta compañía que es sumamente útil para el uso diario. Asimismo, la empresa no aprende y solo nos da 2 años de actualizaciones para software, como 3 para los parches de seguridad. En este aspecto, aún está lejos de la competencia como Samsung y Honor.

No menos importante, es que el Motorola Edge 60 cuenta con una resistencia extrema que es la envidia de la gama alta, ya que posee certificación IP68/IP69, que lo hace resistente al polvo, la humedad, como al agua; lo puedes sumergir sin temor a que el celular se malogre. Asimismo, aguanta chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Pero, eso no es todo, dado que el certificado militar MIL-STD-810H hace que este celular es capaz de soportar calores en altas temperaturas, fríos bajo cero, así como fuertes presiones a latitudes elevadas.

¿Cuánto vale el Motorola Edge 60?

Si quieres un celular con una pantalla solvente, procesador con gran rendimiento, así como sensores fotográficos de alto nivel, entonces el Motorola Edge 60 es una gran opción para ti.