Celular con 8GB y pantalla de 120Hz: el Motorola barato con batería muy grande para su precio

Motorola sigue expandiendo su catálogo en la gama media con dispositivos potentes a precio muy accesibles, este no es la excepción y no te va a decepcionar.

Joel Dávila
Este celular va a un segmento muy definido ávido por mucha tecnología, pero sin gastar mucho.
Este celular va a un segmento muy definido ávido por mucha tecnología, pero sin gastar mucho. | Composición/TechRadar
No nos cabe que Motorola, junto con Xiaomi, es uno de los responsables de que la gama media pase, quizás, por el mejor momento de su vida, ya que consiguieron lo que muchos pensaban imposible: el balance entre dispositivos con prestaciones de calidad, junto con precios al alcance de todos los bolsillos, como es el caso del Motorola G54, un celular que complace a todo mundo, inclusive a los más escépticos.

Este celular tiene una pantalla imbatible de 144 hercios.

Características del Motorola G54

Con 192 gramos, el Motorola G54 se presenta con una pantalla LCD de 6,5 pulgadas, junto con resolución FullHD+, en tanto que su tasa de refresco llega a los 120 hercios. Su procesador, por otro lado, es el MediaTek Dimensity 7020, junto con RAM de 8GB y 12GB, así como memoria interna de 128GB y 256GB que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.

Su batería es de 5,000mAh, lo que te dará potencia de uso por casi un día entero, pero con una carga rápida 33W para que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 60 minutos promedio. Su sistema operativo es Android 13 con 2 años para actualizaciones del software y 3 para parches de seguridad.

En cuanto a las cámaras, el Motorola G54 nos trae dos sensores traseros, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como un ultra gran angular/macro/retrato de 8 megapíxeles y la frontal de 16 megapíxeles.

No menor es que este equipo tiene puerto minijack para conectar audífonos con cable, algo que se agradece, así como el audio potenciado con Dolby Atmos y con certificación IP52, que lo hace resistente al polvo como a las salpicaduras de agua.

¿Vale la pena el Motorola G54 en 2025?

Si lo que quieres es un celular con mucho músculo en la pantalla, buen almacenamiento, así como batería para todo el día, todo ello sin despeinarte mucho, entonces, sin duda alguna, el Motorola G54 es para ti:

  • Perú: desde los 990 soles.
  • México: desde los 2,439 pesos.
  • Colombia: desde los 609.900 pesos.
  • España: desde los 129 euros (idealo.es).
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

