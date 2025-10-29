- Hoy:
Nadie supera a este Motorola con diseño premium de MADERA: chip Snapdragon 8 y carga en 15 minutos
Motorola no sacará el Edge 60 Ultra, pero nos dejó este portento tecnológico que enamora a todo el que lo use. Su precio ha bajado bastante este 2025.
Si bien Motorola es un especialista en terminales de gama media, también ha incursionado en la gama alta y, pese a que no le ha ido como esperaban, sí que nos han dado terminales muy potentes que valen la pena revisar y comprar, como es el caso del Motorola Edge 50 Ultra.
Pantalla imparable y rendimiento notable
Al explorar dentro del Motorola Edge 50 Ultra nos topamos con una pantalla AMOELD LTPO de 6,7 pulgadas, a la vez de una resolución que notable con sus 2,712 x 1,220 píxeles, en tanto que posee 446 de densidad de píxeles por pulgada (PPP), pero también una tasa de refresco de 144 hercios que te facilitará ver contenido con una fluidez extrema, incluso para jugar, así como ser compatible con HDR10+, mucho brillo gracias a sus 2,500 nits y es resistente al agua por su certificación IP68.
Pasando a su procesador, nos topamos con el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, que pese a estar un peldaño detrás del Snapdragon 8 Gen 3, se comporta muy estable y fluido con la multitarea como con los videojuegos con gráficos altos, todo ello compensado con memoria interna que alcanza los 1TB con descargas UFS 4.0 y RAM de 16GB con LPDDR5X.
Autonomía que carga en 15 minutos
Al dar un paseo por la autonomía del Motorola Edge 50 Ultra nos topamos con una batería que, de buenas a primeras, podría sabernos a poco con sus 4,500mAh, pero que está magistralmente acompañada por su carga rápida de 125W, lo que garantiza una carga al 100 por ciento en unos 15 minutos, aproximadamente.
No menor es la inclusión de carga rápida inalámbrica de 50W, así como carga rápida inalámbrica reversible de 10W y, lo mejor de todo, incluye el cargador en la empaquetadura.
Cámaras con resultados positivos
Si bien los sensores fotográficos no están al nivel de un Samsung S24 Ultra o un iPhone 16 Pro Max, sí que te darán una experiencia satisfactoria en su uso diario, así como la grabación de video.
Por ello, el lente principal cuenta con 50 megapíxeles con aperturas f/1,6. f/1,3 con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto con zoom óptico 3X de 64 megapíxeles y frontal con autofocus de 50 megapíxeles.
En cuanto a la grabación de video, el Motorola Edge 50 Ultra puede hacerlo a un máximo de 4K a 60fps con HDR10+, una buena estabilización, así como como modo en alto rango dinámicos, pero que solo funciona en los 30fps.
Software puro ¿Actualizaciones?
Cuando en 2024 fue lanzado el Motorola Edge 50 Ultra, este celular fue lanzado con Android 14 casi puro, pero cuenta con una política de actualizaciones de 5 años para lo que son soporte al software, pero también para los parches de seguridad.
¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 50 Ultra en 2025?
Si quieres un gama alta y no perder un ojo de la cara en el proceso, pero con prestaciones de gran calidad, entonces el Motorola Edge 50 Ultra es una buena opción de compra.
- Perú: desde los 3,303 soles.
- México: desde los 16,499 (Amazon MX).
- Colombia: desde los 3,999.050 (Alkosto).
- España: desde los 593 euros (Amazon).
