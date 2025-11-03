CONFIRMADO: el Galaxy S24 FE es el teléfono de gama alta más barato de Samsung y es mejor que el iPhone 17

En solo algunos meses, enero del 2026, Samsung presentará de forma oficial su teléfono más potente, el Galaxy S26 Ultra, el cual se dice que llegará con el chip Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5, además de cámaras más grandes, nuevas funciones con IA y un mejor sistema de batería y carga.

Sin embargo, este teléfono podría llegar a costar unos 2000 dólares, por lo que si estás pensando renovar tu teléfono y quieres un equipo igual de potente, pero más barato, entonces el Galaxy S24 FE de 2024 podría ser la mejor opción, ya que no solo es poderoso, sino que su precio ha bajado al mínimo.

¿Qué características tiene el Galaxy S24 FE de Samsung? En primer lugar debes saber que este smartphone de gama alta tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1900 nits.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Galaxy S24 FE tiene un procesador eficiente, el Exynos 2400e, acompañado de 8GB de RAM físico, 8GB de RAM Plus o virtual, además de 512GB de memoria y una batería de 4700 mAh con carga d 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24 FE de Samsung. Foto: Xataka

¿Qué tan buenas son sus cámaras? Este smartphone de Samsung tiene un juego de cámaras que graba en 4K a 60fps: sensor de 50MP, lente ultra gran angular de 12MP, telefoto d 8MP y selfie de 10MP. Las fotografias de noche son bastante eficientes.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24 FE? Si bien este teléfono fue lanzado en 3200 soles, actualmente lo podrás comprar por 1599 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 475 dólares. Sin duda una de las mejores opciones.