Con este truco secreto podrás recuperar mensajes eliminados de WhatsApp: GUÍA completa

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo y, según Meta, actualmente tiene más de 2500 millones de usuarios, cifra que supera en gran cantidad a Telegram, App que solo alcanza los 900 millones de usuarios.

Sin embargo, pese a la gran acogida que tiene WhatsApp, aún existen algunos atajos y trucos que pocos conocen, como por ejemplo recuperar mensajes eliminados en la App de Meta.

Por si no lo sabes, existe una forma sencila de recuperar tus mensajes eliminados y es mediante una Copia de Seguridad previamente guardada. Para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp, desde cualquier teléfono Android, debes desinstalar y reinstalar la aplicación, y luego elegir la opción 'Restaurar historial de chats' cuando se te solicite.

OJO. Esto funcionará siempre y cuando hayas realizado una copia de seguridad antes de borrar los mensajes, la cual se restaurará automáticamente desde Google Drive en Android o iCloud en iPhone.

Para recuperar mensajes eliminados reciéntemente, puedes hacer uso del 'historial de notificaciones'. Sin embargo, debes saber que este método solo permite ver el texto del mensaje, no el contenido multimedia.

Ve a la configuración de tu teléfono y busca la opción de 'Notificaciones'. Entra a 'Ajustes avanzados' y activa la función Historial de notificaciones, con el registro de todas las notificaciones que recibas, incluyendo los mensajes que otros usuarios borren en WhatsApp.