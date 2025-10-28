0

Con este truco secreto podrás recuperar mensajes eliminados de WhatsApp: GUÍA completa

Si por 'error' eliminaste un chat de WhatsApp aún puedes recuperarlo. Conoce cómo regresar todos los mensajes que se borraron de tu cuenta. Es sencillo y 100% gratis.

Daniel Robles
Conoce cómo recuperar los mensajes borrados de tu chat privado de WhatsApp para Android.
Conoce cómo recuperar los mensajes borrados de tu chat privado de WhatsApp para Android. | Foto: composición/Daniel Robles
WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo y, según Meta, actualmente tiene más de 2500 millones de usuarios, cifra que supera en gran cantidad a Telegram, App que solo alcanza los 900 millones de usuarios.

Sin embargo, pese a la gran acogida que tiene WhatsApp, aún existen algunos atajos y trucos que pocos conocen, como por ejemplo recuperar mensajes eliminados en la App de Meta.

Con esta configuración de WhatsApp podrás mejorar el rendimiento de tu smartphone Android.

Por si no lo sabes, existe una forma sencila de recuperar tus mensajes eliminados y es mediante una Copia de Seguridad previamente guardada. Para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp, desde cualquier teléfono Android, debes desinstalar y reinstalar la aplicación, y luego elegir la opción 'Restaurar historial de chats' cuando se te solicite.

OJO. Esto funcionará siempre y cuando hayas realizado una copia de seguridad antes de borrar los mensajes, la cual se restaurará automáticamente desde Google Drive en Android o iCloud en iPhone.

Para recuperar mensajes eliminados reciéntemente, puedes hacer uso del 'historial de notificaciones'. Sin embargo, debes saber que este método solo permite ver el texto del mensaje, no el contenido multimedia.

Ve a la configuración de tu teléfono y busca la opción de 'Notificaciones'. Entra a 'Ajustes avanzados' y activa la función Historial de notificaciones, con el registro de todas las notificaciones que recibas, incluyendo los mensajes que otros usuarios borren en WhatsApp.

