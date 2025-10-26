Desactiva esta función en WhatsApp y ahorrarás mucho espacio: guía en pocos pasos

Con su aparición hace más de 10 años, WhatsApp se catapultó como la aplicación de mensajería más popular y utilizada del mundo, por lo que sus desarrolladores han enfrentado diversos desafíos a lo largo de los años, ya sea por los usos variados de los usuarios o por las nuevas tecnologías.

Sin embargo, uno de los problemas más recurrentes del servicio de WhatsApp es el almacenamiento, y es que la app para Android y iPhone suele consumir mucho espacio en tu dispositivo conforme lo vas usando, por lo que es crucial como fundamental saber cómo optimizar el almacenamiento, pues de lo contrario, la aplicación presentará paras, lags que harán que tu experiencia sea, por lo menos, una muy estresante.

¿Qué función debo desactivar para ahorrar espacio en WhatsApp?

WhatsApp nos da la posibilidad de enviar diversos archivos multimedia, tales como fotos, videos, audios y hasta documentos, haciendo que el uso de esta app sea más interactivo como divertido, pero el riesgo es que estos elementos consumen mucho espacio en nuestro dispositivo, lo que con el tiempo puede ser un verdadero problema.

A las dificultades con el espacio se suma la ralentización del uso de la aplicación, pero lo cierto es que existe una alternativa, sin recurrir a aplicaciones externas, para solucionarlo, ya que con ello podremos gestionar mejor las descargas automáticas.

Gestionar el almacenamiento en WhatsApp suele ser un verdadero dolor de cabeza.

Pasos para gestionar la descarga automática en WhatsApp

Felizmente, conseguir esto no te tomará mucho tiempo, ya que no es difícil de configurarlo, solo debes cumplir al pie de la letra los siguientes pasos:

Ingresa a WhatsApp en tu teléfono Android o iPhone.

Toca el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha.

Selecciona la opción Ajustes.

Seguidamente, ve a Chats.

Desliza hacia abajo hasta encontrar Visibilidad de archivos multimedia.

Activa dicha función.

Lo que va a suceder es que los archivos que recibas no los verás de forma automática en tu celular, por lo que no ocuparán espacio en tu almacenamiento. Si deseas revertir este proceso, solo debes seguir la misma ruta, pero con la diferencia que desactivas la opción Visibilidad de archivos multimedia.