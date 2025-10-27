0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

El imperdible truco para chatear en WhatsApp para PC con ventanas flotantes en sencillos pasos

Si eres de los que utiliza la versión de escritorio de WhatsApp, esta información te interesará, ya que existe un método para chatear con ventanas emergentes.

Joel Dávila
WhatsApp tiene una versión de escritorio que mejora cada día más.
WhatsApp tiene una versión de escritorio que mejora cada día más. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

WhatsApp es una aplicación que ha revolucionado y cambiado para siempre la forma cómo las personas nos comunicamos en estos tiempos de Internet. Los desarrolladores se han adaptado a las nuevas tecnologías y la demandas de sus usuarios, por lo que en la actualidad también contamos con una versión de escritorio que es muy utilizada. WhatsApp Web.

Por medio de un ordenador o desde una tablet, podemos acceder al entorno del servicio de mensajería de Meta para mantener comunicación con nuestros contactos o dentro del campo laboral que hoy también depende, y mucho, de estas tecnologías que han llegado para quedarse con nosotros.

WhatsApp puede ser muy molesto consumiendo mucho espacio en tu celular.

PUEDES VER: Desactiva esta función en WhatsApp y ahorrarás mucho espacio: guía en pocos pasos

¿Cómo chatear con ventanas emergentes en WhatsApp?

Aunque no lo creas, WhatsApp tiene una función que al activarla podremos chatear con ventanas emergentes, lo que evitar que te equivoque, sobre todo, si tienes muchas conversaciones activas al mismo tiempo.

Ahora bien, ten en cuenta que esto solo está disponible en la aplicación de escritorio, mas no en WhatsApp Web que es mucho más limitado en su uso.

WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.

Por ello, toma nota de los siguientes pasos, son muy sencillos, pues con ellos aprenderás a activar las ventanas emergentes en WhatsApp desde tu PC o laptop. Toma nota:

  • Abre la aplicación de WhatsApp en tu ordenador.
  • Una vez dentro del interfaz, da clic derecho con el mouse sobre la conversación que desees,
  • Se desplegará una ventana con diversas opciones. Presiona la que dice Abrir chat en una nueva ventana.

Si haz seguido estos pasos al pie de la letra, entonces emergerá una nueva ventana del chat en cuestión que podrás moverla a tu gusto por la pantalla.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. El Honor 400 Pro y sus motivos para olvidar por siempre al Samsung S25 FE: fotos Pro y procesador premium

  2. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  3. ¿Por qué comprar el iPhone 17 Air si este Motorola ultra delgado es igual de potente, tiene 3 cámaras y vale menos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano