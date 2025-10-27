- Hoy:
El imperdible truco para chatear en WhatsApp para PC con ventanas flotantes en sencillos pasos
Si eres de los que utiliza la versión de escritorio de WhatsApp, esta información te interesará, ya que existe un método para chatear con ventanas emergentes.
WhatsApp es una aplicación que ha revolucionado y cambiado para siempre la forma cómo las personas nos comunicamos en estos tiempos de Internet. Los desarrolladores se han adaptado a las nuevas tecnologías y la demandas de sus usuarios, por lo que en la actualidad también contamos con una versión de escritorio que es muy utilizada. WhatsApp Web.
Por medio de un ordenador o desde una tablet, podemos acceder al entorno del servicio de mensajería de Meta para mantener comunicación con nuestros contactos o dentro del campo laboral que hoy también depende, y mucho, de estas tecnologías que han llegado para quedarse con nosotros.
¿Cómo chatear con ventanas emergentes en WhatsApp?
Aunque no lo creas, WhatsApp tiene una función que al activarla podremos chatear con ventanas emergentes, lo que evitar que te equivoque, sobre todo, si tienes muchas conversaciones activas al mismo tiempo.
Ahora bien, ten en cuenta que esto solo está disponible en la aplicación de escritorio, mas no en WhatsApp Web que es mucho más limitado en su uso.
WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.
Por ello, toma nota de los siguientes pasos, son muy sencillos, pues con ellos aprenderás a activar las ventanas emergentes en WhatsApp desde tu PC o laptop. Toma nota:
- Abre la aplicación de WhatsApp en tu ordenador.
- Una vez dentro del interfaz, da clic derecho con el mouse sobre la conversación que desees,
- Se desplegará una ventana con diversas opciones. Presiona la que dice Abrir chat en una nueva ventana.
Si haz seguido estos pasos al pie de la letra, entonces emergerá una nueva ventana del chat en cuestión que podrás moverla a tu gusto por la pantalla.
