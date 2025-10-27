No más smartphones LENTOS: desactiva esta función de WhatsApp para optimizar tu teléfono Android

Según el último reporte de Meta, actualmente existen más de 2500 millones de usuarios quienes utilizan WhatsApp a diario para comunicarse con sus amigos, familiares, conocidos y hasta posibles clientes de su negocio o emprendimiento.

Sin embargo, pese a que esta aplicación de Meta es tan utilizada, aún existen algunos aspectos que millones de usuarios desconocen. Por ejemplo, ¿sabías que WhatsApp puede estar usando más espacio del que imaginas? Pues bien, esto genera que el teléfono no funcione con normalidad y sufra de 'lag' en ciertos procesos.

Si tienes problemas de rendimiento en tu teléfono Android, podría deberse a la falta de almacenamiento generado por la descarga automática de archivos de WhatsApp. Por si no lo sabes, cuando uno de tus contactos envía una foto o video o documento, este se bajará por defecto, lo que hace que el teléfono se quede sin espacio en poco tiempo.

¿Cómo solucionarlo? Bien, lo primero que debes hacer es ingresar a la configuración de tu WhatsApp, para luego buscar la opción 'Almacenamiento y datos'. Una vez dentro podrás revisar qué tanto espacio ocupa el aplicativo y con qué persona o grupo tienes más archivos descargados.

Así podrás configurar tu teléfono y evitar que WhatsApp ocupe mucho espacio. Foto: captura.

En primer lugar, debes desactivar la opción de Almacenamiento automático, para que de esta forma no se bajen estos archivos al reibirlos en WhatsApp. Así podrás evitar que se sature tu teléfono y volverlo más fluido.

Si ya tienes poco espacio en tu teléfono, puedes ingresar a este apartado y finalmente eliminar los videos o fotos más pesados. Puedes ingresar a cada contacto que aparece y elegir los archivos basura, para luego borrarlos. Esto también ayudará a aliviar tu teléfono y tenerlo más estable.