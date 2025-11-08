No será el más ULTRA de los Samsung, pero este Galaxy tiene procesador GAMER, cámaras 4K y cuesta $250

Samsung se alista para la llegada de su teléfono más potentes, el Galaxy S26 Ultra, el cual será mostrado al mundo entre enero y febrero de este 2026. Sin embargo, se estima que este teléfono tendrá un precio que va entre 1500 a 2000 dólares en su versión más potente.

Si quieres comprarte un teléfono Samsung de gran calidad, pero no quieres gastar tanto dinero, entonces estás de suerte ya que el Galaxy A36 5G es uno de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar para ti o como regalo para esta Navidad 2025. ¿No lo crees? Hoy conocerás todas sus especificaciones técnicas.

En primer lugar, debes saber que este Galaxy A36 5G actualmente tiene un precio de 900 soles, lo que al tipo de cambio en dólares representan unos 266 dólares. ¿Cuál es su ficha técnica?

La pantalla de este Samsung es de tipo Super AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Victus.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Samsung es el Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga rápida de 45W. Sin duda una propuesta muy equilibrada.

Este es el Galaxy A36 5G de Samsung. Foto: composición/www.20minutos.es

¿Y las cámaras? Pues bien, este Galaxy A36 5G tiene una cámara de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino que podrás editarlas con funciones con Inteligencia Artificial.

Sin duda, este Galaxy A36 5G será una excelente alternativa en esta categoría de smartphones. Sin duda una buena opción para esta Navidad 2025.