Samsung S24 Ultra vs. Xiaomi 14T Pro: te decimos cuál vale la pena comprar este 2025

Miles de personas en todo el mundo buscan la manera de comprarse un celular de alta gama, por el prestigio que ello representa, pero también por sus tremendas características, ya que nos garantizan muchos años de prestaciones de calidad.

Por ello, a continuación te vamos a mostrar un versus entre dos verdaderos titanes: se trata del Samsung S24 Ultra, uno de los smartphones más poderosos que existen en la actualidad, contra el Xiaomi 14T Pro, que es en la actualidad el único rey de la gama alta económica.

Samsung S24 Ultra: características

El Samsung S24 Ultra tiene pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, con resolución QuadHD+. 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Glass Armor. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 200MP con OIS, zoom 5X de 50MP. zoom 3X de 10MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Samsung S24 Ultra: ventajas

La pantalla del Samsung S24 Ultra tiene mejor resolución con su QHD+, que es 4K, pero es muy pesada. Pese a que el Xiaomi tiene un gran procesador, el equipo surcoreano se pone adelante, aunque no de forma tan dramática, con su chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

En cuanto a la fotografía, este celular brilla por su enorme cámara principal de 200 megapíxeles, a la vez, de una superior grabación de video.

En cuanto al sistema operativo, el software del Samsung S24 Ultra no tiene competencia, ya que el OneUI 6.1 de salida no solo es estable, personalizable, muy competente, sino también viene con una política de actualizaciones por 7 años.

Xiaomi 14T Pro: características

El Xiaomi 14T Pro viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144 hercios, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 4,000 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9300+, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, telefoto 2,6X de 50MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 120”, carga rápida inalámbrica de 50W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Xiaomi 14T Pro: ventajas

Pese a que la pantalla del Xiaomi 14T Pro es potente, no alcanza la resolución de su contraparte, pero se adelanta con mejor brillo, lo mismo que con la tasa de refresco que es de 144 hercios. Su procesador lo hace bien, yendo de maravilla con videojuegos pesadisimos como con la multitarea.

Su cámara principal es de 50 megapíxeles, pero están hechas con tecnología LEICA, así como incluir un mejor rango dinámico, sin dejar de lado su campo de visión más amplio en su gran angular.

Si bien ambos tienen batería de 5.000mAh de potencia, lo cierto es que el Xiaomi 14T Pro es superior con su carga rápida de 120W, lo que posibilita que el terminal esté cargado al 100 por ciento en unos 20 minutos.

Samsung S24 Ultra vs. Xiaomi 14T Pro: ¿Cuál comprar?

La respuesta no es una sola. Si buscas un sistema operativo estable, pantalla con resolución 4K, un procesador de los más potentes del mercado, notable grabación de video y muchas actualizaciones, entonces el Samsung S24 Ultra espera por ti.

Por el contrario, si quieres comprar un gama alta barato, con una pantalla de las más fluidas del mundo, un procesador gamer, batería con carga rápida en pocos minutos, así como cámaras con resultados muy por encima de lo esperado, eso quiere decir que el Xiaomi 14T Pro te está esperando.