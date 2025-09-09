- Hoy:
¿Perú le ganará a Paraguay en su último partido por las Eliminatorias 2026? IA reveló inesperado pronóstico
'La Bicolor' llevará a cabo su último partido de las Eliminatorias 2026 que, lamentablemente, terminó con la eliminación del país para el próximo Mundial.
Perú quedó fuera del siguiente Mundial y se despedirá oficialmente de las Eliminatorias en su partido frente a la selección de Paraguay. Horas antes del encuentro, le consultamos a la inteligencia artificial sobre cuál sería el resultado final del encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima.
La lamentable campaña de Perú en las Eliminatorias 2026 será para el olvido luego de pasar por varios técnicos y que ninguno encuentre la solución ni el recambio del equipo principal que ayude a sumar más puntos para salir del fondo de la tabla. Por otro lado, la visita es Paraguay, quien llega clasificado al Mundial 2026.
Perú vs. Paraguay: IA revela resultado del partido
Para la inteligencia artificial, el favorito para ganar el partido será Paraguay, debido a la posición en la tabla y los resultados positivos que ha tenido en sus últimos partidos gracias a la buena gestión de Gustavo Alfaro.Paraguay es el favorito para ganar ante Perú. | Foto: Captura
La selección peruana ha tenido una campaña bastante irregular en las eliminatorias. Solo en las últimas 5 fechas ha logrado sumar 2 puntos en sus empates frente a Venezuela y Bolivia. A pesar de que jugando en casa ha demostrado ser más sólido, es importante resaltar las lesiones clave de figuras como Paolo Guerrero, que es uno de los futbolistas más históricos de Perú.
El último partido de Perú en las Eliminatorias 2026 será ante Paraguay y se jugará a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional. A pesar de que la selección no tiene posibilidades de clasificar, espera cerrar esta etapa con una victoria.
