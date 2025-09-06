Tras las eliminación de Perú: la IA responde si Oscar Ibáñez seguirá como DT de la selección

Si alguien pensaba que todavía había chances de que la Selección Peruana pudiera clasificar a la Copa del Mundo 2026, la tremenda que dio Uruguay a la 'bicolor' con un 3-0 que condenó al Perú sin acceso a la fiesta mundialista, ante lo cual muchos se preguntan si es que Oscar Ibañez seguirá al mando como director técnico y la inteligencia artificial dio su veredicto.

Perú cerrará su participación en las Eliminatorias Conmebol enfrentando este martes 9 de septiembre a Paraguay, será un encuentro en el que no hay nada qué luchar, tan solo cerrar una participación lo más digno posible,

¿Qué dijo la IA sobre la continuidad de Oscar Ibañez?

Con ya nada que pelear, Oscar Ibañez se presentará en el Estadio Nacional de Lima dirigiendo a la Selección Peruana por lo que, en teoría, finalizaría el ciclo del ex arquero como DT.

Esto ha dividido a hinchas de la bicolor y la presenta deportiva nacional, donde unos piden la llegada de otro entrenador (inclusive, la vuelta de Ricardo Gareca), mientras que otros se aferran a la posibilidad de que Ibañez siga como técnico del equipo de todos. Pero, la inteligencia artificial tiene su propia opinión al respecto.

“El futuro de Óscar Ibáñez como entrenador generó dudas y debate. Según la información más reciente, Óscar Ibáñez fue designado como entrenador interino en febrero de 2025 y su contrato está evaluado hasta fin de año, con la posibilidad de extenderse dependiendo del análisis que haga la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras culminar las Eliminatorias".

Oscar Ibañez asumió de forma interna el mando de la Selección Peruana y consiguió 5 puntos.

Y añade: "La directiva de la FPF, encabezada por Agustín Lozano, ha tenido conversaciones con Ibáñez y parece que, aunque no hay una decisión definitiva, se espera que siga como técnico hasta el final del presente año, dirigiendo también los últimos partidos de las fechas FIFA. Luego, con la renovación del directorio de la FPF en diciembre, se decidirá quién será el entrenador para el proceso rumbo al Mundial 2030".

"Dado que el proceso rumbo al Mundial 2026 ya está cerrado para Perú y que la Federación está en un momento de evaluación y reflexión, existe la posibilidad de que Ibáñez termine el ciclo hasta fin de año, mientras se planea el nuevo proyecto a largo plazo. Sin embargo, si la directiva y los hinchas demandan un cambio para mejorar el rumbo, su salida no sería una sorpresa, ya que en el fútbol los resultados suelen ser decisivos para la continuidad de un técnico", explicó.

Pero, fue claro con esta sentencia: "Ibáñez podría quedarse a corto plazo, pero para un proyecto futuro es probable que la FPF busque un técnico con un plan renovado y posiblemente otra experiencia que pueda llevar nuevamente a Perú a un Mundial. Esto es una hipótesis basada en tendencias y la situación actual".