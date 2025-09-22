¿A qué hora juega Racing vs Vélez y dónde ver partido por Copa Libertadores 2025?
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Racing contra Vélez por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Se define al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. En el 'Cilindro de Avellaneda', Racing recibirá a Vélez por la vuelta de los cuartos de final del torneo continental. En la ida, el compromiso quedó igualado 2-2.
¿Cuándo juega Racing vs. Vélez?
El partido entre Racing y Vélez se realizará el martes 23 de septiembre en Avellaneda. Será un duelo emotivo y de pronóstico reservado por la calidad de ambos planteles.
¿A qué hora juega Racing vs. Vélez?
- México: 4:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. (día siguiente)
¿Dónde ver Racing vs. Vélez?
La transmisión del partido entre Racing contra Vélez por la Copa Libertadores estará a cargo por FOX Sports para Argentina. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay lo puedes ver por ESPN. En Brasil sintoniza Paramount +.
En Chile el compromiso será sintonizado por Chilevisión, ESPN y ESPN Premium. Es importante señalar que Disney Plus traerá el compromiso para América Latina.
¿Cómo llegan Racing y Vélez?
Racing llega a la contienda contra Vélez con la moral al tope. Por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga de Argentina, derrotaron 2-0 a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
A los 23 minutos, Duván Vergara abrió el marcador. Cuando el partido ingresó a la recta final, Matías Zaracho convirtió el 2-0. Ahora, con el aliento de su gente, la 'Academia' busca acceder a las semifinales de la Copa Libertadores.
Racing y Vélez juegan por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Vélez, por su parte, también llega a la contienda continental tras derrotar a San Martín por la Liga de Argentina. El duelo se realizó en el Hilario Sánchez Rodríguez.
El 'Fortín' se ubica en la tercera posición, está a un punto de Riestra, líder del campeonato. Sus hinchas se ilusionan con lograr el título y la Copa Libertadores.
