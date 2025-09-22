¿A qué hora juega Racing vs Vélez y dónde ver partido por Copa Libertadores 2025?

Se define al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. En el 'Cilindro de Avellaneda', Racing recibirá a Vélez por la vuelta de los cuartos de final del torneo continental. En la ida, el compromiso quedó igualado 2-2.

¿Cuándo juega Racing vs. Vélez?

El partido entre Racing y Vélez se realizará el martes 23 de septiembre en Avellaneda. Será un duelo emotivo y de pronóstico reservado por la calidad de ambos planteles.

¿A qué hora juega Racing vs. Vélez?

México: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Racing vs. Vélez?

La transmisión del partido entre Racing contra Vélez por la Copa Libertadores estará a cargo por FOX Sports para Argentina. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay lo puedes ver por ESPN. En Brasil sintoniza Paramount +.

En Chile el compromiso será sintonizado por Chilevisión, ESPN y ESPN Premium. Es importante señalar que Disney Plus traerá el compromiso para América Latina.

¿Cómo llegan Racing y Vélez?

Racing llega a la contienda contra Vélez con la moral al tope. Por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga de Argentina, derrotaron 2-0 a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

A los 23 minutos, Duván Vergara abrió el marcador. Cuando el partido ingresó a la recta final, Matías Zaracho convirtió el 2-0. Ahora, con el aliento de su gente, la 'Academia' busca acceder a las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing y Vélez juegan por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez, por su parte, también llega a la contienda continental tras derrotar a San Martín por la Liga de Argentina. El duelo se realizó en el Hilario Sánchez Rodríguez.

El 'Fortín' se ubica en la tercera posición, está a un punto de Riestra, líder del campeonato. Sus hinchas se ilusionan con lograr el título y la Copa Libertadores.