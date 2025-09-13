- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
DT de Boca Juniors tomó firme decisión con Luis Advíncula tras partidos de Perú
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, finalmente tomó una decisión con Luis Advíncula, quien generó debate con su futuro antes de jugar las Eliminatorias.
Tras el cierre de las Eliminatorias 2026, las diversas ligas en Sudamérica se reinician como la Argentina donde Boca Juniors lucha por conquistar el título. En medio del campeonato, se conoció una importante noticia sobre Luis Advíncula, quien generó debate en más de una ocasión por su desempeño.
PUEDES VER: DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dio rotundo mensaje tras sentar a Advíncula: "Es una..."
Y es que los hinchas del ‘Xeneize’ cuestionaron el nivel del futbolista peruano al no haber tenido una buena temporada en el equipo de Miguel Ángel Russo. En ese contexto, y tras jugar el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas con la selección peruana, se conoció una firme decisión que tomó el estratega con el popular ‘Rayo’.
¿Qué decidió Miguel Ángel Russo con Luis Advíncula en Boca?
Luis Advíncula vivió encuentros complicados con la Blanquirroja, donde recibió pifias de los aficionados por su rendimiento, el cual fue reflejado en Boca Juniors. Pese a ello, Miguel Ángel Russo quiere darle la confianza para que recupere su mejor versión, por lo que lo convocó para el partido frente a Rosario Central.
De acuerdo a las recientes publicaciones vía redes sociales, el club argentino compartió su lista de jugadores aptos para ser parte de este compromiso a disputarse por una nueva fecha de la Liga Profesional en el Estadio Gigante de Arroyito. El equipo del peruano buscará sumar los tres puntos de visita, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival.
La publicación de Boca Juniors en plena Liga Profesional
Cabe señalar que el lateral de la selección peruana es uno de los futbolistas nacionales más importantes en el ataque de los últimos años, por ello, genera noticia desde tierras argentinas hasta donde llegó para intentar dejar huella.
Luis Advíncula: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Advíncula tiene un valor en el mercado actual de 300 mil €.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50