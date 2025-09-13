DT de Boca Juniors tomó firme decisión con Luis Advíncula tras partidos de Perú

Tras el cierre de las Eliminatorias 2026, las diversas ligas en Sudamérica se reinician como la Argentina donde Boca Juniors lucha por conquistar el título. En medio del campeonato, se conoció una importante noticia sobre Luis Advíncula, quien generó debate en más de una ocasión por su desempeño.

Y es que los hinchas del ‘Xeneize’ cuestionaron el nivel del futbolista peruano al no haber tenido una buena temporada en el equipo de Miguel Ángel Russo. En ese contexto, y tras jugar el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas con la selección peruana, se conoció una firme decisión que tomó el estratega con el popular ‘Rayo’.

¿Qué decidió Miguel Ángel Russo con Luis Advíncula en Boca?

Luis Advíncula vivió encuentros complicados con la Blanquirroja, donde recibió pifias de los aficionados por su rendimiento, el cual fue reflejado en Boca Juniors. Pese a ello, Miguel Ángel Russo quiere darle la confianza para que recupere su mejor versión, por lo que lo convocó para el partido frente a Rosario Central.

De acuerdo a las recientes publicaciones vía redes sociales, el club argentino compartió su lista de jugadores aptos para ser parte de este compromiso a disputarse por una nueva fecha de la Liga Profesional en el Estadio Gigante de Arroyito. El equipo del peruano buscará sumar los tres puntos de visita, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival.

La publicación de Boca Juniors en plena Liga Profesional

Cabe señalar que el lateral de la selección peruana es uno de los futbolistas nacionales más importantes en el ataque de los últimos años, por ello, genera noticia desde tierras argentinas hasta donde llegó para intentar dejar huella.

Luis Advíncula: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Advíncula tiene un valor en el mercado actual de 300 mil €.