¿Advíncula? Jugador renovó contrato con Boca y revelan millonaria cláusula de salida: "Hasta 2029..."

Boca Juniors de Luis Advíncula se alista para visitar este domingo 14 de septiembre a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional en el Estadio Gigante de Arroyito. Sin embargo, a poco de este vital partido, desde Argentina anunciaron que un futbolista del conjunto 'Azul y Oro' renovó su contrato. ¿Será el 'Rayo'?

Futbolista de Boca Juniors renovó contrato hasta 2029

Según la información que complementó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, Leandro Brey, joven arquero del elenco 'Xeneize' firmó la extensión de su vínculo contractual con la institución argentina por las próximas temporadas. Asimismo, en este nuevo acuerdo se incluyó una valiosa cláusula de salida.

"Leandro Brey firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029. Cláusula de salida de 20 millones de dólares", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, tras el anuncio oficial del Club Boca Juniors.

Leandro Brey renovó contrato con Boca Juniors/Foto: X

Cabe señalar que, la renovación del guardameta de 22 años llega en un crucial momento de su carrera profesional, ya que precisamente, tendrá que iniciar las acciones en el duelo de este domingo contra Rosario Central. Ello, después de la lesión confirmada del golero titular, Agustín Marchesín.

Números de Leandro Brey con Boca Juniors este 2025

En lo que viene siendo la actual temporada, Leandro Brey solo ha disputado 5 encuentros oficiales con la camiseta del elenco 'Xeneize', correspondiente al Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Copa Argentina, Torneo Apertura y la Copa Conmebol Libertadores. Bajo ese contexto, recibió 1 gol, y mantuvo su arco en cero hasta en 4 oportunidades.

Leandro Brey: ¿en cuánto se cotiza?

Transfermarkt, portal internacional especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, indica que actualmente el argentino permanece tasado en 1.50 millones de euros en el mercado, tras su presente con la escuadra 'Azul y Oro'.