¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo y dónde ver partido por la Copa Intercontinental?
Cruz Azul vs Flamengo se enfrentan por la Copa Intercontinental, este miércoles 10 de diciembre EN DIRECTO desde el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar.
Momento de ver el partido Cruz Azul vs Flamengo por la Copa Copa Intercontinental, este miércoles 10 de diciembre. El encuentro a disputarse en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar promete muchas emociones de principio a fin y a continuación puedes conocer todos los detalles.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Cruz Azul vs Flamengo, válido por la Copa Copa Intercontinental:
- México: 11:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 13:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 13:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas
- España: 19:00 horas
¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido Cruz Azul vs Flamengo, por la Copa Intercontinental, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, también podrá visualizarse de forma ONLINE por streaming mediante la plataforma de DGO, y FIFA Plus.
Previa del Cruz Azul vs Flamengo por la Copa Intercontinental
La temporada 2025 en el fútbol del continente americano se termina con algunos campeones y la Copa Intercontinental tendrá un interesante encuentro. Flamengo llega con el título de la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
Flamengo y Cruz Azul se enfrentan en Qatar
Por su parte, Cruz Azul consiguió la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions, por lo que este enfrentamiento en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar genera expectativa en la hinchada de ambos equipos que saldrán a buscar un buen resultado.
