0
EN VIVO
Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo y dónde ver partido por la Copa Intercontinental?

Cruz Azul vs Flamengo se enfrentan por la Copa Intercontinental, este miércoles 10 de diciembre EN DIRECTO desde el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar.

Erickson Acuña
Cruz Azul vs Flamengo chocan por la Copa Intercontinental.
Cruz Azul vs Flamengo chocan por la Copa Intercontinental. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Momento de ver el partido Cruz Azul vs Flamengo por la Copa Copa Intercontinental, este miércoles 10 de diciembre. El encuentro a disputarse en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar promete muchas emociones de principio a fin  y a continuación puedes conocer todos los detalles. 

Filipe Luis no se midió y dio fuerte calificativo al Estadio Monumental tras coronarse campeón de la Copa Libertadores

PUEDES VER: DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Flamengo?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Cruz Azul vs Flamengo, válido por la Copa Copa Intercontinental:

  • México: 11:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 13:00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 13:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas 
  • España: 19:00 horas

¿Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido Cruz Azul vs Flamengo, por la Copa Intercontinental, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, también podrá visualizarse de forma ONLINE por streaming mediante la plataforma de DGO, y FIFA Plus.

Previa del Cruz Azul vs Flamengo por la Copa Intercontinental

La temporada 2025 en el fútbol del continente americano se termina con algunos campeones y la Copa Intercontinental tendrá un interesante encuentro. Flamengo llega con el título de la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.

Flamengo vs Cruz Azul

Flamengo y Cruz Azul se enfrentan en Qatar

Por su parte, Cruz Azul consiguió la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions, por lo que este enfrentamiento en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium de Qatar genera expectativa en la hinchada de ambos equipos que saldrán a buscar un buen resultado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Mariano Closs sorprende con firme mensaje a Pol Deportes tras narrar en cerro: "Me siento…"

  2. Barcelona venció 2-1 al Frankfurt y se ilusiona con clasificar a octavos de la Champions League

  3. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este martes 9 de diciembre

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano