¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Guaraní y dónde ver el Torneo Clausura 2025?

Cerro Porteño y Guaraní se enfrentarán en la jornada 19 del Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay con el objetivo de alcanzar el primer lugar en la tabla de posiciones. El Estadio La Nueva Olla será el escenario donde ambos equipos buscarán obtener esos tres puntos para sus intereses deportivos.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Guaraní?

El encuentro entre Cerro Porteño y Guaraní está programado para iniciar a las 18:00 (hora de Perú). A continuación, te presentamos los horarios del partido en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:00 p.m.

Colombia, Ecuador, Perú: 18: 00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 19:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Guaraní FC EN VIVO?

Para que los hinchas e interesados sean testigos del partido entre Cerro Porteño vs Guaraní, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO por Tigo Sports o Tigo Sports+ en todo el territorio paraguayo.

Cerro Porteño vs Guaraní: Previa del partido.

Cerro Porteño busca igualar el puntaje de Guaraní, por lo que se enfrenta a una final adelantada en la fecha 19 del Torneo Clausura de la Copa de Primera este domingo 2 de noviembre.

Mientras Guaraní es líder absoluto con 39 puntos en 18 duelos, Cerro le sigue de cerca con 36 puntos en la misma cantidad de partidos, por lo que ganar será esencial.

En los últimos 5 duelos de Cerro Porteño se ha observado a un equipo que no ha mejorado su racha de victorias, ya que solo logró ganar 2, empatar 2 y perdió 1.

Nacional Asunción y Sol de América fueron las víctimas del cuadro porteño, mientras que Olimpia y Dos de Mayo consiguieron la igualdad. Por último, General Caballero logró eliminar a Cerro en los cuartos de final de la Copa Paraguay.

A la par, Guaraní sí tiene una mejor racha porque tiene 4 victorias y 1 empate, a diferencia de su rival de turno, por lo que es el gran favorito para llevarse esta final.