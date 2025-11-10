- Hoy:
Corzo dio rotundo comentario sobre Barcos tras conflicto con Valera: "Yo iba a tirar..."
Aldo Corzo reveló qué medidas iba a tomar contra Hernán Barcos tras sus fuertes comentarios sobre Álex Valera luego del clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes empató 0-0 contra Alianza Lima en el clásico del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, las miradas y comentarios se centraron en la discusión entre Hernán Barcos y Álex Valera, lo que llevó al delantero argentino a hablar ante la prensa y enviar un mensaje contundente sobre el futbolista peruano, relacionado con su negativa a jugar por la selección nacional. Esta situación generó problemas en el equipo crema, los cuales fueron expuestos por Aldo Corzo en una entrevista con Diego Rebagliati.
Aldo Corzo dio contundente comentario sobre Hernán Barcos tras sus declaraciones contra Álex Valera después del clásico
A través de su programa 'D&T' de Rebagliati y Talía Azcárate, Corzo reveló lo que sintió y cómo vivió el momento al ver las declaraciones de Barcos afirmando que Valera no quería ir a la selección peruana y que no defendía a su patria.
Video: Jesús Alzamora
"Ese día estábamos volando (molestos), fuera de sí. Yo ya iba a 'tirar bombas', es más, quería hablar en la Liga y 'tirar bombas'. ¿Por qué lo atacas al 'Cholo'? Está bien, él te puede decir cosas en la cancha, ¿qué pasa?, pero queda ahí, en la cancha", afirmó.
"Ese día llamé a José (Carvallo) y me dijo: 'No, Aldo, tranquilo. No caigas, acuérdate cómo somos'. Ya quedó ahí, nos la comimos, y después siempre hablamos 'No hay que decir nada', nada más", continuó.
Los comentarios de Aldo Corzo muestran su total rechazo a las expresiones de Hernán Barcos sobre Álex Valera, sugiriendo que buscaba que la Liga 1 tomara medidas contra el futbolista argentino.
Sin embargo, tuvo una conversación con José Carvallo, excapitán de Universitario de Deportes, con quien pudo relajarse y cometer un error más grave de forma impulsiva y sin pensar.
"No hablé con él (Barcos). 'El Cholo' no se mete con nadie. Alex tendrá sus cosas y errores como todos, pero no se mete con nadie. Entonces, ¿por qué te metes con él? (…) Gracias a Dios no tomé ninguna reacción, fue lo más inteligente que hicimos. Varios estaban enojados, como Andy (Polo), Murrugarra o Calcaterra, pero nos controlamos", concluyó.
Por último, Corzo manifestó que nunca habló directamente con Barcos, pero que si repercutió mucho a la interna del cuadro crema sus declaraciones, ya que varios futbolistas estaban molestos y en contra de sus afirmaciones. No obstante, todos supieron manejar el momento para no llevarlo a más.
