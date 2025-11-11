¿Deja Ate? Figura extranjera de Universitario se pronuncia sobre su continuidad: "En otro lugar"

Universitario de Deportes sumó un nuevo trofeo en su palmarés, luego de una majestuosa temporada en la Liga 1 Perú 2025. Ahora, el cuadro crema busca seguir sumando victorias y hacer historia con el tetracampeonato nacional. Por lo que, necesita contar con sus principales figuras. No obstante, un destacado extranjero ha generado incertidumbre sobre su futuro.

Figura extranjera de Universitario puso en duda su continuidad

Rodrigo Ureña es uno de los mejores jugadores de Universitario. El chileno se ha ganado el cariño de los hinchas gracias a su notable rendimiento en el mediocampo, donde se ha ganado el papel de titular. Por ello, no es extraño que hayan múltiples equipos interesado en sus servicios.

Precisamente, en las últimas semanas, el 'Pitbull' ha dejado en gran incertidumbre su futuro en el club para la siguiente temporada, pese a que tiene contrato hasta 2026 con la 'U'. En ese sentido, durante un diálogo con el programa 'Fuego Cruzado', el volante dejó un inesperado comentario sobre el equipo en el que jugará la siguiente campaña.

"Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo por ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", expresó el volante, despertando las alarmas en los hinchas.

Rodrigo Ureña y su presente en Universitario

Durante esta temporada, Rodrigo Ureña ha reafirmado su condición de indiscutible en el cuadro crema, pues ha sido vital en el mediocampo como una gran arma defensiva y ofensiva. El chileno ha jugado 29 partidos con los cremas donde, aunque no registró goles, aportó con tres asistencias. Sin embargo, esta campaña también estuvo manchada por sanciones que sufrió por su comportamiento.

¿Cuánto vale Rodrigo Ureña?

El portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de pases, cotizó a Rodrigo Ureña en un cifra de 800 mil euros. Una cifra que dista levemente de su máximo histórico de 850 mil euros.