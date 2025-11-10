0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Universitario tomó decisión final sobre posible fichaje de Christian Cueva: "Tienen muy claro..."

Universitario de Deportes, tricampeón del fútbol peruano, ha tomado una decisión sobre el fichaje de Christian Cueva para la Liga 1 2026. La administración liderada por Franco Velazco tiene definido un rumbo.

Luis Blancas
Christian Cueva no será fichado por Universitario para la temporada 2026
Christian Cueva no será fichado por Universitario para la temporada 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón del fútbol peruano y, bajo la administración de Franco Velazco, el club se viene preparando para la temporada 2026 de la Liga 1. Uno de los nombres vinculados recientemente al cuadro merengue es el de Christian Cueva, y ahora se reveló la decisión final sobre su posible fichaje en busca del anhelado tetracampeonato.

Aldo Corzo manifestó que tuvo que controlarse para no tomar medidas contra Hernán Barcos tras pelea con Álex Valera

PUEDES VER: Corzo dio rotundo comentario sobre Barcos tras conflicto con Valera: "Yo iba a tirar..."

Universitario y su decisión final sobre el posible fichaje de Christian Cueva

Gustavo Peralta, periodista especializado en Universitario, compartió un video en el que explica el rumbo que tomó el equipo de Jorge Fossati respecto a la contratación de Cueva para la próxima temporada del torneo peruano.

"Con la respuesta de Velazco, pareciera que la 'U' le abre las puertas, lo analiza y está pensando en la contratación de Christian Cueva. Sin embargo, es todo lo contrario. La respuesta del administrador ha sido política, correcta y respetuosa para valorar a un jugador de selección; además, Jorge Fossati lo tiene muy bien referenciado", comenzó diciendo.

Video: Gustavo Peralta

"No hay negociación como tal con Christian Cueva, no ha habido ofrecimiento. Además, hay que señalar que tiene contrato con Emelec. En la U tiene muy claro una decisión, si bien Cueva es un muy buen jugador, el perfil que buscan en 2026 es distinto, diferente, es otro. La U no negocia con el 10 de Emelec", afirmó.

Esto significa que Christian Cueva no es una opción viable para la administración de Franco Velazco, a pesar de que haya hablado y dejado las puertas abiertas ante la posibilidad de un fichaje que sorprenda a sus hinchas.

El periodista Peralta explica que esta negociación entre el club y el jugador no se concretará, ya que en Universitario de Deportes tienen un perfil de futbolista que deben cumplir y el número 10 de Emelec no posee las características adecuadas.

En resumen, Cueva no se unirá a Universitario para la Liga 1 2026 y no estará en el equipo que buscará con determinación lograr el tetracampeonato del fútbol peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  2. Confirmado: campeón con Universitario de Deportes jugará en Melgar por todo el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano