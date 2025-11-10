Universitario tomó decisión final sobre posible fichaje de Christian Cueva: "Tienen muy claro..."

Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón del fútbol peruano y, bajo la administración de Franco Velazco, el club se viene preparando para la temporada 2026 de la Liga 1. Uno de los nombres vinculados recientemente al cuadro merengue es el de Christian Cueva, y ahora se reveló la decisión final sobre su posible fichaje en busca del anhelado tetracampeonato.

Universitario y su decisión final sobre el posible fichaje de Christian Cueva

Gustavo Peralta, periodista especializado en Universitario, compartió un video en el que explica el rumbo que tomó el equipo de Jorge Fossati respecto a la contratación de Cueva para la próxima temporada del torneo peruano.

"Con la respuesta de Velazco, pareciera que la 'U' le abre las puertas, lo analiza y está pensando en la contratación de Christian Cueva. Sin embargo, es todo lo contrario. La respuesta del administrador ha sido política, correcta y respetuosa para valorar a un jugador de selección; además, Jorge Fossati lo tiene muy bien referenciado", comenzó diciendo.

Video: Gustavo Peralta

"No hay negociación como tal con Christian Cueva, no ha habido ofrecimiento. Además, hay que señalar que tiene contrato con Emelec. En la U tiene muy claro una decisión, si bien Cueva es un muy buen jugador, el perfil que buscan en 2026 es distinto, diferente, es otro. La U no negocia con el 10 de Emelec", afirmó.

Esto significa que Christian Cueva no es una opción viable para la administración de Franco Velazco, a pesar de que haya hablado y dejado las puertas abiertas ante la posibilidad de un fichaje que sorprenda a sus hinchas.

El periodista Peralta explica que esta negociación entre el club y el jugador no se concretará, ya que en Universitario de Deportes tienen un perfil de futbolista que deben cumplir y el número 10 de Emelec no posee las características adecuadas.

En resumen, Cueva no se unirá a Universitario para la Liga 1 2026 y no estará en el equipo que buscará con determinación lograr el tetracampeonato del fútbol peruano.