Jorge Fossati tomó inédita decisión con Aldo Corzo para enfrentar a Melgar en Arequipa

Universitario de Deportes se juega este domingo el primer lugar del Torneo Clausura 2025 en la altura de Arequipa, donde visitará a Melgar por la octava fecha en un partido de rivales directos por el título nacional. El cuadro crema sabe perfectamente que un resultado negativo podría relegarlos en la tabla de posiciones, por lo que el DT Jorge Fossati causó sorpresa al tomar una decisión con Aldo Corzo.

A poco de comenzar el compromiso en el Estadio Monumental de la UNSA, se confirmó que el capitán de la 'U' sería tomado en cuenta en el once titular tras haber sido suplente en la fecha pasada ante Alianza Lima. Sin embargo, esa no es la única novedad ya que el experimentado futbolista jugará en una inédita posición en la era Fossati.

Por primera vez desde que dirige al conjunto merengue, el estratega uruguayo colocará al 'Mazo' como carrilero por derecha, esto debido a las sensibles ausencias de Andy Polo y Hugo Ancajima, habituales jugadores en dicha posición que no fueron convocados por arrastrar complicadas lesiones dias previos al encuentro.

Aldo Corzo jugará por primera vez en el 2025 como carrilero por derecha. Foto: Universitario de Deportes

Aldo Corzo ya sabe lo que es jugar como carrilero

Es preciso señalar que no es la primera vez que el polifuncional elemento de 36 años que jugará en la posición de carrilero diestro. Antes de ser reconvertido a zaguero stopper, Corzo jugaba por banda en zona defensiva y es más, en 2021 fue utilizado como lateral volante en una línea de cinco utilizada por Ángel Comizzo y que dio algunos buenos resultados al elenco estudiantil.

Aldo Corzo jugará su partido 19 con Universitario este 2025

Un dato no menor es que Aldo Corzo jugará su décimo noveno partido en la presente temporada con Universitario, solo contando la Liga 1. Hasta el momento, ha estado presente 1584 minutos en cancha en 18 compromisos, en los que aportó con tres tantos ante Deportivo Garcilaso, Ayacucho FC y Comerciantes Unidos.

Aldo Corzo anotó tres goles con Universitario en 18 partidos en la presente temporada. Foto: Universitario de Deportes

Alineación confirmada de Universitario ante Melgar

Este es el once titular que pondrá el Jorge Fossati en busca de los tres puntos para Universitario frente a Melgar en la altura de Arequipa: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Aldo Corzo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.