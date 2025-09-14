Universitario venció 2-0 fuera de Lima, pero no le dieron los tres puntos: ¿Qué pasó?

En un momento clave de la temporada, Universitario de Deportes le dio una enorme alegría a sus hinchas consiguiendo una victoria 2-0 fuera de Lima; sin embargo, se estableción que no le dieran los tres puntos del partido al cuadro merengue. ¿Alguna sanción? A continuación te contamos qué está sucediendo con la institución deportiva de Ate.

Si bien todos los aficionados están centrados en el enfrentamiento de la 'U' ante Melgar en Arequipa, no hay que olvidarse que la 'U' se encuentra compitiendo en otros frentes y uno de ellos es la Liga Evolución Conmebol, donde la Sub-14 femenina quedó eliminada en Fase de Grupos, pero aún así disputó un partido para quedarse con el noveno puesto de la categoría.

Resulta que Universitario de Deportes venció 2-0 a Exótico Premium de Bolivia y de esta manera evitó cerrar en el último puesto, aunque no pudo competir por el título en ninguna de sus dos secciones, ya que la Sub-13 masculina también disputó el campeonato y tuvo el mismo destino: quedó eliminado en la primera ronda del certamen internacional que se realiza en Paraguay.

Vale precisar que en la Liga Evolución Conmebol también participó Alianza Lima con su Sub-16 femenina, quedando en tercero en la Fase de Grupos y llegando a disputar el partido por el séptimo lugar; sin embargo, las blanquiazules no pudieron con Olimpia y se quedaron con el octavo puesto tras caer 1-0 en Luque, Paraguay.

Así se despidieron los clubes peruanos.

¿Qué es la Liga Evolución Conmebol?

El torneo internacional que viene realizándose en Paraguay reúne a los mejores clubes del continente y sirve como una vitrina internacional para sus principales promesas, tanto en la modalidad masculina como femenina. Por ello es importante para las canteras de Alianza Lima y Universitario de Deportes.