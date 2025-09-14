- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Universitario venció 2-0 fuera de Lima, pero no le dieron los tres puntos: ¿Qué pasó?
¡Triunfazo! Universitario de Deportes ganó 2-0 y le dio una alegría a su hinchada, pero pese a la victoria no le dieron los puntos. ¿Por qué?
En un momento clave de la temporada, Universitario de Deportes le dio una enorme alegría a sus hinchas consiguiendo una victoria 2-0 fuera de Lima; sin embargo, se estableción que no le dieran los tres puntos del partido al cuadro merengue. ¿Alguna sanción? A continuación te contamos qué está sucediendo con la institución deportiva de Ate.
PUEDES VER: ¿Por qué Alianza Lima y Universitario aparecen con cero puntos en la tabla del Clausura?
Si bien todos los aficionados están centrados en el enfrentamiento de la 'U' ante Melgar en Arequipa, no hay que olvidarse que la 'U' se encuentra compitiendo en otros frentes y uno de ellos es la Liga Evolución Conmebol, donde la Sub-14 femenina quedó eliminada en Fase de Grupos, pero aún así disputó un partido para quedarse con el noveno puesto de la categoría.
Resulta que Universitario de Deportes venció 2-0 a Exótico Premium de Bolivia y de esta manera evitó cerrar en el último puesto, aunque no pudo competir por el título en ninguna de sus dos secciones, ya que la Sub-13 masculina también disputó el campeonato y tuvo el mismo destino: quedó eliminado en la primera ronda del certamen internacional que se realiza en Paraguay.
Vale precisar que en la Liga Evolución Conmebol también participó Alianza Lima con su Sub-16 femenina, quedando en tercero en la Fase de Grupos y llegando a disputar el partido por el séptimo lugar; sin embargo, las blanquiazules no pudieron con Olimpia y se quedaron con el octavo puesto tras caer 1-0 en Luque, Paraguay.
Así se despidieron los clubes peruanos.
¿Qué es la Liga Evolución Conmebol?
El torneo internacional que viene realizándose en Paraguay reúne a los mejores clubes del continente y sirve como una vitrina internacional para sus principales promesas, tanto en la modalidad masculina como femenina. Por ello es importante para las canteras de Alianza Lima y Universitario de Deportes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50