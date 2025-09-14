- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
¿Por qué Alianza Lima y Universitario aparecen con cero puntos en la tabla del Clausura?
¿Sancionados? Alianza Lima y Universitario aparecen con cero puntos en la tabla del Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano.
Pese a que son dos de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura 2025, al ser los dos clubes más grandes del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen cero puntos en la tabla de posiciones y este detalle llamó mucho la atención de todos sus hinchas. A continuación te contamos si se trata de una sanción o algo parecido.
Como sabemos, los planteles dirigidos por Néstor Gorosito y Jorge Fossati se encuentran luchando por alzar el título de la Liga 1, aunque la 'U' marcha de momento por encima en el ranking. Sin embargo, los aficionados también exigen a sus otras categorías llevarse la mayor cantidad de trofeos posibles en la temporada y uno de ellos es el Torneo Juvenil Sub-18.
En esta competición tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes se enfrentarán en las semifinales del Torneo Apertura en duelos de ida y vuelta, y el vencedor chocará en la gran final con el ganador de la llave entre Melgar y Sporting Cristal. Los blanquiazules llegaron hasta esta instancia tras golear 7-1 a UTC y los cremas hicieron lo mismo por 7-0 ante Cienciano.
César Guzmán es de las principales figuras de Alianza Lima.
¿Por qué Alianza Lima y Universitario tienen cero puntos?
Sin embargo, debido a que el Torneo Clausura todavía no inicia, el sistema de la FPF coloca a los íntimos segundos del Grupo B y a los merengues en el quinto lugar del Grupo A con 0 puntos cada uno. Esto tiene una explicación, y es que los clubes se encuentran ordenados por el orden del abecedario hasta que comiencen a repartirse puntos.
Universitario quiere el título Sub-18.
Vale precisar que Alianza Lima viene jugando sus partidos de local en el Complejo del Esther Grande de Bentín, mientras que Universitario de Deportes tiene como casa a Campo Mar 'U'. Asimismo, el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 se asegura un cupo para la Copa Libertadores Sub-20 de la próxima temporada y un boleto a la Liga 3.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50