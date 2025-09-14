¿Por qué Alianza Lima y Universitario aparecen con cero puntos en la tabla del Clausura?

0
¿Sancionados? Alianza Lima y Universitario aparecen con cero puntos en la tabla del Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario con cero puntos.
Alianza Lima y Universitario con cero puntos. | Foto: Composición Líbero.
Pese a que son dos de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura 2025, al ser los dos clubes más grandes del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen cero puntos en la tabla de posiciones y este detalle llamó mucho la atención de todos sus hinchas. A continuación te contamos si se trata de una sanción o algo parecido.

Alianza Lima terminó su participación internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile quedó en semifinales del torneo Conmebol

Como sabemos, los planteles dirigidos por Néstor Gorosito y Jorge Fossati se encuentran luchando por alzar el título de la Liga 1, aunque la 'U' marcha de momento por encima en el ranking. Sin embargo, los aficionados también exigen a sus otras categorías llevarse la mayor cantidad de trofeos posibles en la temporada y uno de ellos es el Torneo Juvenil Sub-18.

En esta competición tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes se enfrentarán en las semifinales del Torneo Apertura en duelos de ida y vuelta, y el vencedor chocará en la gran final con el ganador de la llave entre Melgar y Sporting Cristal. Los blanquiazules llegaron hasta esta instancia tras golear 7-1 a UTC y los cremas hicieron lo mismo por 7-0 ante Cienciano.

Alianza Lima

César Guzmán es de las principales figuras de Alianza Lima.

¿Por qué Alianza Lima y Universitario tienen cero puntos?

Sin embargo, debido a que el Torneo Clausura todavía no inicia, el sistema de la FPF coloca a los íntimos segundos del Grupo B y a los merengues en el quinto lugar del Grupo A con 0 puntos cada uno. Esto tiene una explicación, y es que los clubes se encuentran ordenados por el orden del abecedario hasta que comiencen a repartirse puntos.

Universitario

Universitario quiere el título Sub-18.

Vale precisar que Alianza Lima viene jugando sus partidos de local en el Complejo del Esther Grande de Bentín, mientras que Universitario de Deportes tiene como casa a Campo Mar 'U'. Asimismo, el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 se asegura un cupo para la Copa Libertadores Sub-20 de la próxima temporada y un boleto a la Liga 3.

