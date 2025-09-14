0
Pablo Ceppelini impacta al mencionar 2 jugadores ausentes en derrota de Alianza: "Lo extrañamos..."

El volante de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, no guardó su silencio ante la dura derrota en Matute y mencionó las ausencias de dos jugadores para impacto de hinchas.

Diego Medina
Pablo Ceppelini no calló ante derrota de Alianza Lima.
Pablo Ceppelini no calló ante derrota de Alianza Lima. | Foto: José Varela
Alianza Lima tropezó nuevamente en Matute y esta vez cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. En medio de la desazón que vive el plantel blanquiazul, Pablo Ceppelini sorprendió en zona mixta al mencionar a dos futbolistas que son fueron ausentes en este choque disputa en La Victoria.

Prensa chilena no perdonó a Alianza Lima y lo calificó públicamente.

PUEDES VER: Prensa chilena se burla internacionalmente de Alianza Lima tras perder en Matute: "Es un colador"

Y es que el mediocampista uruguayo confesó que se sintieron las faltas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, jugadores que no estuvieron en este encuentro y que, en palabras del futbolistas, "se los extrañó". No dudó en calificar todo su aporte al plantel, manifestando las falencias en defensa que costaron los goles de Garcilaso.

Asimismo, sabe que Alianza Lima está muy ilusionado con su rendimiento en la Copa Sudamericana, pero dada la historia del club es evidente que no pueden descuidar el torneo local por lo que exige su historia e hinchada. Espera que con el pasar de días se olvide este choque para levantarse en los próximos encuentros.

"Estamos muy ilusionados con la Copa la verdad, pero no podemos perder de vista lo que es el campeonato local. Alianza tiene que pelear todos los frentes. Obviamente, perder a Garcés y Zambrano son dos baluartes allá atrás. Dos jugadores de jerarquía, que hoy lo extrañamos mucho. Fueron errores puntuales defensivos y por ello se llevan la victoria"

(VIDEO: Youtube - José Varela)

Próximo partido de Alianza Lima

A falta del comunicado oficial, Alianza Lima no jugará su siguiente partido a mitad de semana ante Los Chankas, ya que se mentaliza en el duelo ante U de Chile a disputarse este jueves 18 de septiembre a partir de las 19:30 horas locales en Matute.

