Fernando Gaibor y un duro comentario tras nueva dupla de centrales en Alianza Lima : "Relajados"
Fernando Gaibor brindó una conferencia de prensa tras la derrota de Alianza Lima y se refirió al hecho de verse obligados a jugar con una defensa alterna.
La derrota de Alianza Lima por 4-3 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura expuso las falencias del equipo dirigido por Néstor Gorosito, y es si se ausentan sus centrales titulares la pasa sumamente mal a nivel defensivo. Por ello, Fernando Gaibor, encargado de dar la cara por los blanquiazules en conferencia de prensa, se refirió a la sanción impuesta contra Carlos Zambrano y Renzo Garcés.
Jean Pierre Archimbaud tuvo muchos problemas para ejercer como central, ya que su posición natular es mediocampista, por lo que muchos hinchas salieron a quejarse. Sin embargo, el volante ecuatoriano decidió no criticar a sus compañeros y únicamente se centró en las adversidades que vienen afrontando desde hace meses por el tema de sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.
"Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas. Hoy no contamos con 2 centrales porque alguien grabó algo externamente. Nosotros no jugamos relajados en liga. No pongo excusas, pero nos merman el plantel", indicó Fernando Gaibor, quien se mostró sumamente molesto por la situación que atraviesa Alianza Lima en la Liga 1.
Fernando Gaibor piensa en la Copa Sudamericana
En la misma conferencia de prensa, Fernando Gaibor explicó que Alianza Lima no tiene tiempo para estar lamentándose la derrota ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura, ya que este jueves 18 de septiembre enfrentará a la Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
"No diré que no afecta un resultado negativo. Hay que pasar la página, no hacer como que no pasó nada. A tomar recaudos para llegar bien ante la U Chile. No busquemos fantasmas donde no hay. El equipo está unido y saldrá adelante", precisó el mediocampista ecuatoriano, resaltando que no pueden permitir que el partido de la Liga 1 les afecte.
