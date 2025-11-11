Tricampeón con Universitario lanza firme calificativo a figura de Cristal: "Tiene mucha..."

Mientras define su futuro con Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña se refirió a uno de los jugadores de Sporting Cristal que en los pocos minutos que estuvo en el campo de juego fueron suficientes para que demuestre su calidad futbolística y los hinchas reclamen su titularidad.

A pesar de que en Universitario estuvieron enfocados en conseguir el tricampeonato, sus jugadores también prestaban atención al rival. Precisamente uno de los que mejor rendimiento ofreció en La Florida fue Ian Wisdom, aclamado por los hinchas 'rimenses', pero poco considerado por el comando técnico.

Ureña elogia a jugador de Sporting Cristal

Incluso sin contar con los minutos necesarios, Ian Wisdom ha demostrado ser uno de los más talentosos dentro del plantel de Sporting Cristal. Su estilo de juego es uno de los más destacados del equipo y esto también ha sido destacado por Ureña, jugador de Universitario de Deportes.

Durante su visita al programa 'Fuego cruzado', el chileno de 32 años no dudó en sacar a relucir que Ian Wisdom es uno de los jugadores peruanas que más le ha gustado tras verlo jugar en la selección sub 20.

"Es un chico que me llama mucho la atención su forma de jugar, tiene mucha personalidad. Además también juega en mi posición. Es un chico que tiene muchas condiciones y lo ha venido demostrando en Sporting Cristal", sostuvo.

(Video: Denganche)

¿Quién es Ian Wisdom?

Wisdom inició su carrera futbolística en el Club de Regatas y llegó a competir en uno de los campeonatos de menores más importantes de la capital peruana. A sus 12 años ingresó al Club Sporting Cristal y jugó en la Copa Federación en la división Elite Oro hasta el año 2022.

Tras ser ser bicampeón de la Copa Federación en las temporadas 2021 y 2022, a los 17 años pasó al equipo de las reservas de Sporting Cristal. Este 2025 ha demostrado ser uno de los que más calidad tiene en el plantel, pero ha jugado pocos minutos.