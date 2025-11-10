Diego Rebagliati confirma los 3 refuerzos que están a un paso de firmar por Cristal: "Personalidad"

Sporting Cristal es uno de los clubes que comienza a avanzar en cuanto a refuerzos para la temporada 2026. Así lo hizo saber Diego Rebagliati, quien en su programa "Los Reba" dio detalles de los jugadores que están en la órbita del club 'rimense' para dar el batacazo en el mercado de fichajes.

Como se comentó anteriormente, uno de las alternativas de la directiva era optar por el medio local, evaluando el rendimiento de los futbolistas que destacaron en sus respectivos clubes tanto en Liga 1 como en torneos Conmebol 2025. Bajo ese contexto, los del Rímac apuntaron a Cienciano del Cusco, en el que 3 nombres ha interesado en Sporting Cristal: Beto Da Silva, Santiago Arias y/o Claudio Torrejón.

Beto Da Silva, Santiago Arias y Claudio Torrejón en la órbita de Sporting Cristal. Foto: Composición LÍBERO.

Según la información de Diego Rebagliati, son dos puestos los que buscan reforzar en Sporting Cristal: volante de contención y un atacante. En el primer caso, hay quienes le indican que el uruguayo Santiago Arias es el ideal para integrar el equipo 'rimense', dado su personalidad y liderazgo. Pero, otra chance es el de Claudio Torrejón por su regularidad con el 'Papá'.

Por su parte, Beto Da Silva está a un paso de volver a casa a sus 28 años de edad, luego de dejar atrás el tema de lesiones y tener regularidad con Cienciano. Si bien hay partidos que vienen alternando, desde Sporting Cristal confían en explotar sus capacidades.

"Los nombres que me dieron son un volante de contención y Beto (Da Silva). Santiago Arias o Claudio Torrejón. Algunos me dijeron Arias y otros me dijeron Torrejón. Cristal hasta ahora no ha recuperado el liderazgo de Cazulo y Calcaterra. El perfil de Arias es de mucha personalidad. Necesitas un loco. Necesitas a alguien que le toque la puerta a un compañero en la concentración y decirle 'me quiero agarrar a golpes contigo'. Y así salga golpeado. Necesitas un loco", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Los Reba)

Sporting Cristal busca ser "Perú 2"

Sabiendo de la relevancia deportivo y económica, Sporting Cristal quiere cerrar el año 2025 como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No solo recibirá un fuerte ingreso por iniciar la competencia internacional desde esa instancia, sino que asegurará taquilla para los compromisos ante rivales de jerarquía en Sudamérica.