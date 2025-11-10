Catriel Cabellos dejó el Perú y filtran su foto en las instalaciones de club campeón de Libertadores

Catriel Cabellos fue uno de los futbolistas duramente criticado por los hinchas de Sporting Cristal tras ser expulsado en el pasado duelo ante Cienciano. El volante ingresó al segundo tiempo en vías de remontar el marcador ante el 'Papá', pero seis minutos más tarde fue expulsado por un codazo a rival. Ahora, se conoció que el ex Alianza Lima dejó el Perú y se filtró que estuvo en las instalaciones de institución que tiene una estrella internacional por su título de Copa Libertadores.

Catriel Cabellos dejó el Perú en medio de las críticas en Sporting Cristal

Según pudo revelar la cuenta de Instagram "Reserva Académica", Catriel Cabellos viajó a Argentina para aprovechar la fecha FIFA de noviembre. Sabiendo que no tendrá participación con Sporting Cristal en la fecha final del Torneo Clausura, el volante pidió irse del país y pasar por el predio de Racing Club.

Como se conoce, el futbolista de 21 años se formó en Racing de Argentina y estuvo siendo considerado en el primer equipo. No obstante, luego fue cedido a Alianza Lima y, finalmente, Sporting Cristal apostó por el juvenil para comprar su pase definitivo.

Su visita a Argentina fue por motivos que el jugador revelará más adelante, pero lo cierto es que no desaprovechó la oportunidad de reunirse con recordados compañeros de equipo, así como los profesionales médicos del plantel de la 'Academia'. Un momento especial para Catriel Cabellos, que ahora pasará unos momentos en suelo argentino para regresar al Perú y concentrarse con los 'rimenses' de cara a los Playoffs.

"¡Miren quien pasó a saludarnos! Catriel Cabellos de visita en el Predio Tita… ¡Te extrañamos Catri!", fue el mensaje de dicha cuenta de Instagram.

Catriel Cabellos en el predio de Racing Club de Argentina.

¿Cuándo termina el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal a inicios del 2025 y firmó contrato con la institución celeste hasta fines del 2028. El volante espera levantar su nivel en las próximas temporadas, sabiendo que quiere crecer profesionalmente y tener la chance de ser convocado a la selección peruana, así como dar el salto internacional a un nuevo club.