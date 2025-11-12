Godoy Cruz pone rotunda condición a Alianza si quiere quedarse con Alan Cantero para el 2026

Desde Alianza Lima valoran la continuidad de Alan Cantero, pero también están al tanto de las condiciones que le ponen en Godoy Cruz para contar con el futbolista extranjero en la temporada 2026 y que pueda hacer la pretemporada con los Íntimos. Lo que las autoridades de La Victoria buscan es un nuevo préstamo, pero los argentinos tienen clara la situación de Cantero.

En Alianza Lima buscan concretar la llegada de nuevos fichajes, pero también quieren la continuidad de ciertos jugadores que llegaron en la presente temporada. Uno de los nombres que más suena es el de Alan Cantero, quien supo responder en la cancha en partidos importantes.

Godoy Cruz pone condición a Alianza por el pase de Cantero

El equipo de Mendoza, Godoy Cruz, le hizo saber a Alianza Lima que el plazo para que los blanquiazules fichen a Alan Cantero sería hasta el 15 de noviembre; es decir, hasta esta fecha se podrá saber si cuentan o no con el argentino para la temporada 2026.

De acuerdo a la información del periodista José Varela, señaló que: "Alianza Lima quiere lograr un nuevo préstamo con Alan Cantero, pero Godoy Cruz -dueño de su pase- solamente optará por la venta del futbolista. El 15 de noviembre vence el plazo para que los blanquiazules puedan hacer uso de la opción de compra del volante argentino".

Se define el futuro de Alan Cantero en Alianza.

La temporada de Alan Cantero hizo que su calidad se vea demostrada en partidos del torneo local, así como a nivel internacional. Las veces en las que Néstor Gorosito decidió ponerlo, el delantero de 27 años supo responder.

¿Cuánto vale Alan Cantero?

El futbolista Alan Cantero, que también puede jugar de delantero centro o extremo derecho, tiene un valor en el mercado actual de 700 mil euros según el portal de Transfermarket. Su continuidad en Alianza Lima depende únicamente de la decisión de los dirigentes del club.