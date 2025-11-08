¿Lo trae a Alianza Lima? Paolo Guerrero se reunió con prometedor delantero de la Liga de Portugal

Sin duda alguna Paolo Guerrero es una de las principales figuras que tiene Alianza Lima en estos momentos, sobre todo por la jerarquía y experiencia que tiene en el terreno de juego. En ese sentido, ahora el delantero sorprendió juntándose con un tremendo atacante que está en un equipo de la Primera División de Portugal. ¿Quién es?

Nos referimos a Bassco Soyer, exfutbolista blanquiazul que fue vendido este año al Gil Vicente de Portugal y se viene desempeñando en dicho club. Sin embargo, hasta el momento no ha disputado ni un solo minuto de la máxima categoría de dicho país debido a que fue mandado a la reserva para que gane ritmo y experiencia. El atacante está llamado a ser el futuro de la selección peruana.

En ese sentido, ahora Paolo Guerrero se juntó con Bassco Soyer y se tomaron una fotografía almorzando juntos, lo que generó gran asombro en redes sociales. De momento el delantero de 19 años tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028, por lo que está totalmente descartada una vuelta a Alianza Lima y menos de forma tan prematura.

Números de Bassco Soyer en Gil Vicente

Si bien no ha debutado en la Liga de Portugal, sí ha jugado en la Liga Revelación y estuvo presente en 9 partidos hasta el momento, llegando a anotar 1 gol con la reserva del Gil Vicente. Se espera que Bassco Soyer sume más minutos para que pronto pueda ser convocado a la selección peruana con miras a los próximos desafíos.

¿Cuál es el valor de Bassco Soyer?

Actualmente, Bassco Soyer tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es la mayor cotización que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Si sigue jugando y brillando en el Gil Vicente, no cabe duda que su precio continuará elevándose en los próximos meses.