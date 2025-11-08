- Hoy:
Fabio Gruber dio firme comentario sobre su convocatoria a la selección peruana: "Es..."
En una entrevista con el medio alemán 'Bild', Fabio Gruber dio un rotundo comentario sobre su convocatoria a la selección peruana a los 23 años.
Fabio Gruber es una de las novedades en la lista de convocados de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. En medio de su convocatoria, el medio alemán 'Bild' entrevistó al defensor sobre este gran momento. El peruano-alemán no se guardó nada y expresó una firme opinión sobre su primera vez defendiendo los colores rojo y blanco.
Fabio Gruber dio rotundo comentario sobre su primera convocatoria a la selección peruana
Bild, medio periodístico de Alemania, entrevistó a Gruber, quien recibió su primera convocatoria a la selección de Perú para enfrentar a Rusia y Chile en los amistosos internacionales de la fecha FIFA.
Fabio Gruber habló sobre su convocatoria a la selección peruana.
Tras finalizar el encuentro entre Núremberg y Dynamo Dresden de la fecha 12 de la Bundesliga 2, el defensor fue entrevistado por el portal y le preguntaron sobre sus sensaciones tras ser seleccionado para una convocatoria internacional.
"Ahora nos vamos a Rusia. Es algo realmente increíble. Estoy un poco nervioso, por supuesto. Sería mentira decir que estoy totalmente tranquilo. Pero estoy muy emocionado por lo que se viene", afirmó.
El comentario de Fabio Gruber demuestra su emoción y su total compromiso para vestirse de blanquirrojo, a pesar de sentir nervios por ser su primera vez a los 23 años.
Por otro lado, el defensor de Núremberg también fue consultado sobre la situación política que atraviesa Rusia, ya que es el lugar donde se llevará a cabo el partido amistoso de la selección peruana. "Estoy allí para jugar al fútbol. Intento dejar por completo de lado la situación política. Es simplemente fútbol, y luego regreso", continuó.
La respuesta de Gruber fue contundente, dejando en claro que no le da tanta importancia al momento político del país ruso, ya que solo tiene en mente jugar por la selección peruana y luego regresar a Alemania.
