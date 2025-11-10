- Hoy:
Selección peruana sorprende y convoca a 10 futbolistas de Alianza Lima: lista oficial
¡Oficial! Mediante sus redes sociales, la selección peruana oficializó la convocatoria de 10 destacadas figuras de Alianza Lima y generaron asombro en los hinchas.
La selección peruana mira con mucho optimismo esta nueva gira internacional donde el equipo de Manuel Barreto se verá las caras contra Rusia y Chile en dos vibrantes partidos amistosos. Por su parte, la selección peruana femenina Sub 20 también tiene el reto de seguirse preparando para sus próximos desafíos y ahora anunciaron una nueva convocatoria.
PUEDES VER: DT de Rusia lanzó rotunda opinión sobre el amistoso ante la selección peruana: "Un juego de..."
Selección peruana anunció convocatoria con 10 figuras de Alianza Lima
Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial de la 'Bicolor' hizo oficial la lista con un gran número de futbolistas del medio local y del extranjero de cara al primer microciclo a cargo del técnico Gastón Camargo. ¿Cuáles son las sorpresas?
En esta oportunidad, resalta la convocatoria de hasta 10 talentosas figuras del Club Alianza Lima, pero también, 1 integrante de Sporting Cristal, 2 de Melgar y el resto de deportistas que militan en el fútbol del exterior.
Convocadas de la selección peruana para un nuevo microciclo/Foto: X
Selección peruana femenina Sub 20 inicia una nueva etapa
Cabe mencionar que, este nuevo microciclo ha sido programado para llevarse a cabo del 1' al 15 de noviembre, periodo en la que la selección peruana femenina Sub 20 se seguirá preparando de cara al siguiente Mundial.
Además, el plantel nacional trabajará bajo las órdenes de Gastón Camargo, estratega que también tiene la experiencia como asistente técnico del actual entrenador del equipo femenino absoluto, Antonio Spinelli.
Selección peruana femenina Sub-20: lista de convocadas
- Kayle Rybinski (Alianza Lima)
- Jenyfer Loli (Alianza Lima)
- Fátima Huaylupo (Alianza Lima)
- Thaís Izquierdo (libre)
- Anabella Kellerman (La Surf - USA)
- Mia García (Alianza Lima)
- Dominic Escudero (CD Yanapuma)
- Rubby Rocha (Alianza Lima)
- Alexa Zevallos (Melgar)
- Rihanna Requena (Sporting Cristal)
- Lucerito Huamán (Alianza Lima)
- Alba Soto (Melgar)
- Sofía Ayala (Racing Club)
- Ashley Caballero (Souther Wesleyan - USA)
- Emilia Consiglieri (Alianza Lima)
- Khloe Olano (Wordclass FC - USA)
- Valeria Luzio (Rochester I.T - USA)
- Mayka Boulangger (Killas FC)
- Guadalupe Rodríguez (Alianza Lima)
- Isabella Kaemmerer (Beach FC - USA)
