Johan Fano dio rotundo comentario sobre Fabio Gruber tras ser convocado a Perú: "No lo..."

Fabio Gruber es una de las novedades de la selección peruana luego de realizar todos los trámites para obtener los papeles de Perú. Es por eso que desde diversos sectores han opinado sobre este nuevo convocado y uno de ellos fue el exjugador y goleador de la Bicolor, Johan Fano.

Johan Fano dio fuerte comentario sobre Fabio Gruber

Entrevistado por el panel de comunicadores del programa 'Estudio Fútbol', Fano fue preguntado sobre cómo ve el llamado a nuevos futbolistas a la selección de Perú, siendo uno de ellos el defensor de la Bundesliga 2, Gruber.

"Lo positivo de esto es que se está buscando nuevos nombres y alternativas, pero se está repitiendo una situación que ya se ha dado con otros jugadores, que es buscar futbolistas que no nacieron en Perú pero que pueden optar por la nacionalidad. Está sucediendo con este joven de Alemania", manifestó.

En primera instancia, el goleador de la Blanquirroja explicó que Manuel Barreto busca con el llamado de futbolistas que tienen la nacionalidad peruana, pero que son traídos desde Europa como alternativas al recambio generacional.

"Ahora habrá que verlo, pasó en su momento con Gianluca Lapadula, con Oliver Sonne, y ahora con Gruber. Hay que buscar porque, hay que ser sincero, el universo de jugadores para la selección cada vez es más corto y se está buscando alternativas como estas para darle mayor amplitud global en las nuevas Eliminatorias", continuó.

Johan Fano dejó en claro que no tenía dentro de su radar a Fabio Gruber, por lo que espera verlo con ansias debutando con la selección peruana ante Rusia y Chile.

"Hay nombres que llaman la atención y que obviamente se busca tener, pero personalmente no lo tenía en referencia a Gruber, pero hay que verlo. Si es una alternativa interesante en la selección peruana, bienvenido sea", concluyó.

También manifestó su posición sobre que si el futbolista peruano-alemán logra ser un jugador destacado dentro de la zaga defensiva, será una gran variante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.