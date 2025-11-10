- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿En lugar de Grimaldo? Mr. Peet llena de elogios a nuevo convocado en Perú: "Ilusiona en somatotipo"
¡Atención! El periodista deportivo Peter Arévalo no dudó en destacar a un flamante convocado a la selección peruana para los amistosos de noviembre.
La selección peruana sigue con su itinerario hasta llegar a San Petesburgo para afrontar un nuevo amistoso internacional ante Rusia este miércoles 12 de noviembre. La nueva lista de la 'Bicolor' tuvo algunas sorpresas dentro de las que resalta el nombre de Fabio Gruber.
Mr. Peet destacó a flamante convocado a la selección peruana
El defensa de F. C. Núremberg de Alemania recibió el llamado oficial del estratega interino Manuel Barreto, por lo que todos los hinchas tienen la expectativa sobre su próximo debut con la camiseta de la 'Blanquirroja''. Al respecto, el periodista Peter Arévalo, habló de su convocatoria y dejó un esperanzador comentario.
Fabio Gruber fue convocado por Perú para amistosos de noviembre/Composición: GLR
En el programa de YouTube, 'Madrugol', el comunicadorse mostró muy feliz de que el talentoso jugador de 23 años sea parte del combinado patrio, asimismo, aprovechó en resaltar de gran manera su "somatotipo" europeo.
"Ojalá que Fabio Gruber, con el tiempo, funcione. Lo de Gruber emociona e ilusiona en somatotipo. Un zaguero absolutamente europeo. Nos cambiaría la vida en el caso de que juegue y demuestre", sostuvo.
Así también, Mr. Peet afirmó que desde dónde le toque jugar, Gruber tendrá el objetivo de ganarse un lugar dentro del equipo, además, reúne todo el perfil para que la defensa de la selección peruana tenga una variante con mayor roce internacional.
"Podría jugar en los amistosos. Sé que no lo va a poner desde el arranque Barreto, pero en algún momento lo puede poner, porque este es un chico que ha generado mucha expectativa. Tiene un somatotipo poco común en el fútbol peruano y juega en un medio donde los defensores tienen que trascender. Es un chico que nos puede cambiar la vida en caso funcione. Pero no está por encima de nadie; hay que verlo y, en la medida que funcione, nos puede dar una mano", agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90