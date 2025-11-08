Futbolista de la Juventus de Italia fue convocado a la selección peruana

0
La selección peruana sigue ampliando su búsqueda de talentos en Europa y, por ello, un mediocampista de la Juventus de Italia fue convocado para unirse a la Bicolor.

Luis Blancas
Jugador de la Juventus de Italia es convocado a la selección peruana
Jugador de la Juventus de Italia es convocado a la selección peruana | Composición: Líbero
La selección peruana sigue en búsqueda de los mejores elementos para que se sumen a las nuevas convocatorias y comenzar un recambio generacional bajo el liderazgo de Manuel Barreto. Es por eso que, desde las divisiones menores, han empezado a llamar a jugadores peruanos de clubes europeos. Uno de ellos es Franco Giambavicchio, futbolista de la Juventus de Italia.

Jugador de la Juventus FC de Italia es la novedad en la selección peruana

Según informó el portal de scouts llamado "Peruanos en el Mundo", Giambavicchio, nacido en 2009, fue convocado a la selección peruana para que se sume a un microciclo con la categoría Sub-16.

Franco Giambavicchio

Franco Giambavicchio, futbolista de la Juventus de Italia, fue convocado a la sub-16 de la selección peruana para un microciclo.

Cabe mencionar que Franco Giambavicchio es actualmente mediocampista de Juventus U17, juega en la Liga Nacional Juvenil y fue fichado a mitad de la temporada del 2025.

Anteriormente, el futbolista italo-peruano ha pertenecido a las divisiones menores del Torino, el clásico rival de "La Vecchia Signora". En el año 2025, Giambavicchio ha disputado 5 de los 7 partidos de la Liga Nacional Juvenil de Italia, donde logró 3 asistencias importantes.

Con el llamado a la selección peruana Sub-16, el nuevo eurocausa se suma a los otros futbolistas convocados: Lucas Da Silva (Atlanta United), Matteo Tassara (Virtus Entella) y José Segura (Orlando City).

Es importante afirmar que se espera que los jugadores que provienen de clubes extranjeros se reúnan y entrenen en un microciclo del 10 al 17 de noviembre de 2025.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

