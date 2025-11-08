Lista de convocados de Rusia para enfrentar a Perú por amistoso de la fecha FIFA

Manuel Barreto llegará al partido ante Rusia con grandes sorpresas para seguir trabajando en el recambio generacional donde los jugadores peruanos buscarán consolidarse en la Bicolor. Conoce cuáles son los convocados rusos que serán parte del amistoso el próximo 12 de noviembre.

Una nueva prueba para la selección peruana, pero esta vez será contra Rusia y luego se medirá contra Chile. Anteriormente, Rusia se midió contra Bolivia y se llevaron una sólida victoria por 3 a 0.

Convocados de Rusia para partido contra Perú

Cabe resaltar que Rusia no podrá participar del Mundial 2026 al estar excluida de los torneos organizados por la FIFA por su conflicto con Ucrania. Por este mismo motivo, la selección europea quedó fuera de los mundiales del 2022 y 2026.

Arqueros: Stanislav Agkatsev, Maxim Borisko, Bitali Gudiev y Matvey Safonov.

Stanislav Agkatsev, Maxim Borisko, Bitali Gudiev y Matvey Safonov. Defensas : Beveev, Ilya Vakhania, Yuri Gorshkov, Igor DIVEEV, Daniel Circular, Ruslano Litvinov y Matvey Lukin.

: Beveev, Ilya Vakhania, Yuri Gorshkov, Igor DIVEEV, Daniel Circular, Ruslano Litvinov y Matvey Lukin. Mediocampistas: Vencedor Melejin, Máxima Osipenko, Alexander Silyanov, Dmitri Barinov, Alexey Batrakov, Krill Glebov y Máximo Glushenkov.

Vencedor Melejin, Máxima Osipenko, Alexander Silyanov, Dmitri Barinov, Alexey Batrakov, Krill Glebov y Máximo Glushenkov. Delanteros: Alejandro Golovín, Matvey Kisliak, Alexey Miranchuk, Iván Oblyankov, Danil Fomin, Alexander Cherinikov, Nikolay Komlichenko, Ivan Sergeev y Constantino Tyukavin.

Convocados de Rusia.

¿A qué hora juegan Perú vs Rusia?

El partido entre Rusia y Perú se estará jugando el 12 de noviembre a las 12 p.m. hora peruana. Esta vez, la selección peruana jugará el primer amistoso contra los rusos en San Petersburgo y el segundo ante Chile en Sochi. Por su parte, el partido frente a Chile se jugará tres días después también en Europa.

Convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile