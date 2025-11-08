- Hoy:
Lista de convocados de Rusia para enfrentar a Perú por amistoso de la fecha FIFA
Rusia se estará midiendo frente a Perú como parte de la próxima fecha FIFA en un amistoso donde ambas selecciones buscarán poner a prueba nuevos esquemas.
Manuel Barreto llegará al partido ante Rusia con grandes sorpresas para seguir trabajando en el recambio generacional donde los jugadores peruanos buscarán consolidarse en la Bicolor. Conoce cuáles son los convocados rusos que serán parte del amistoso el próximo 12 de noviembre.
Una nueva prueba para la selección peruana, pero esta vez será contra Rusia y luego se medirá contra Chile. Anteriormente, Rusia se midió contra Bolivia y se llevaron una sólida victoria por 3 a 0.
Convocados de Rusia para partido contra Perú
Cabe resaltar que Rusia no podrá participar del Mundial 2026 al estar excluida de los torneos organizados por la FIFA por su conflicto con Ucrania. Por este mismo motivo, la selección europea quedó fuera de los mundiales del 2022 y 2026.
- Arqueros: Stanislav Agkatsev, Maxim Borisko, Bitali Gudiev y Matvey Safonov.
- Defensas: Beveev, Ilya Vakhania, Yuri Gorshkov, Igor DIVEEV, Daniel Circular, Ruslano Litvinov y Matvey Lukin.
- Mediocampistas: Vencedor Melejin, Máxima Osipenko, Alexander Silyanov, Dmitri Barinov, Alexey Batrakov, Krill Glebov y Máximo Glushenkov.
- Delanteros: Alejandro Golovín, Matvey Kisliak, Alexey Miranchuk, Iván Oblyankov, Danil Fomin, Alexander Cherinikov, Nikolay Komlichenko, Ivan Sergeev y Constantino Tyukavin.
Convocados de Rusia.
¿A qué hora juegan Perú vs Rusia?
El partido entre Rusia y Perú se estará jugando el 12 de noviembre a las 12 p.m. hora peruana. Esta vez, la selección peruana jugará el primer amistoso contra los rusos en San Petersburgo y el segundo ante Chile en Sochi. Por su parte, el partido frente a Chile se jugará tres días después también en Europa.
Convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile
- Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).
- Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).
- Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).
- Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).
