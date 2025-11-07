Manuel Barreto se refiere a la ausencia de Paolo Guerrero en la selección: "No alcanza..."

En la última conferencia de prensa, Manuel Barreto destacó el compromiso de Fabio Gruber en el proceso de su documentación para poder ser parte de los amistosos que jugará Perú ante Rusia y Chile, pero también se refirió a la no convocatoria de otros jugadores como lo es Paolo Guerrero.

La selección peruana está en pleno proceso de recambio y esto es algo que todos lo saben. Por tal motivo es que se está dando la oportunidad a nuevos jugadores e incluso del medio internacional que jamás han estado en la órbita del equipo mayor. La idea de este proyecto es renovar el plantel, por lo que el nombre de Paolo Guerrero dejó de figurar en la lista de convocados, así como el de otro referentes.

Manuel Barreto explica la ausencia de Paolo Guerrero en la selección

Durante la conferencia de prensa, Manuel Barreto explicó el por qué tomó la decisión de dejar a algunos jugadores fuera y en su lugar incluir a otros. Eso sí, destacó que el nombre de Paolo Guerrero sirve como un gran ejemplo para la nueva camada.

"Lo primero es el respeto y admiración absoluta. Me ha tocado, lo digo con alegría, compartir una selección con él y estar con él en la Sub-23. Ver el profesional que es Paolo. Ejemplo total. Después, hay una realidad que tenemos que asumir y ser conscientes de eso, que hoy con el universo de jugadores en el extranjero que tiene Perú en el extranjero, no alcanza. Esa es la verdad, a algunos les puede doler o no, pero es al realidad", señaló el DT interno de la selección peruana.

Paolo Guerrero no fue convocado para los amistosos de Perú

¿Cuándo son los amistosos de Perú?

La selección peruana estará jugando dos amistosos por la fecha FIFA y el primero de ellos será ante Rusia el miércoles 12 de noviembre para luego volver a jugar contra Chile el 18 de noviembre. Ambos encuentros se jugarán a las 12:00 p.m.