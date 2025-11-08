Martín Távara deja firme mensaje a Manuel Barreto tras convocarlo a la selección: "Es una..."

0
El volante de Sporting Cristal, Martín Távara, fue consultado sobre el llamado de Manuel Barreto a la selección peruana.

Diego Medina
Martín Távara se refirió a su llamado a la selección de Manuel Barreto.
Martín Távara se refirió a su llamado a la selección de Manuel Barreto.
Uno de los jugadores que vuelve a la convocatoria de la selección peruana es Martín Távara. El volante de Sporting Cristal recientemente fue noticia tras marcar el gol de la victoria celeste ante Cienciano por el Torneo Clausura. Justamente, no fue ajeno a las consultas sobre el llamado de Manuel Barreto para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile.

"¿Incentivo el llamado de Manuel Barreto? Es una motivación para cualquier jugador llegar a la selección. Ahora, trabajo en mí y en lo que me pide el comando técnico", declaró Martín Távara en conferencia de prensa desde el Estadio Alberto Gallardo.

