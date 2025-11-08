Jeriel De Santis pide selección: ex Alianza Lima por encima de Luis Ramos y Gianluca Lapadula

¡Sorpresa! Uno de los futbolistas más recordados de los últimos años por los hinchas de Alianza Lima, aunque no por aspectos positivos, es Jeriel De Santis. El delantero llegó a tienda blanquiazul en medio de las lesiones de sus compañeros y aparentaba ser la solución en ataque; sin embargo, se fue de Matute sin poder convertir un solo gol oficial. Ahora, el atacante está pidiendo a gritos ser convocado por la selección peruana.

Tras su paso por La Victoria, el '9' se fue a Caracas FC de su natal Venezuela y esta temporada la ha 'roto' en su club. Como sabemos, pese a que ha vivido toda su vida en el extranjero, el futbolista de 23 años cuenta con nacionalidad peruana por sus raíces e incluso sacó su DNI cuando fichó por los íntimos, sobre todo porque esa era la condición para poder firmar contrato debido a que la institución deportiva no tenía más cupos de foráneo.

Esta temporada, Jeriel De Santis ha marcado un total de 13 goles entre todas las competiciones que disputó y es una marca sumamente importante, sobre todo por un motivo en especial. Gracias a un ranking realizado por el periodista Cristhian Hinostroza, se puede apreciar que el ex Alianza Lima es el delantero nacional con más anotaciones en todo lo que va del 2025, por encima de otros referentes como Luis Ramos o Gianluca Lapadula.

Jeriel De Santis con la camiseta del Caracas FC.

El atacante del América de Cali tiene 12 dianas en la presente temporada, mientras que el 'Bambino' un total de 8 anotaciones. Por ello, aparece como una opción para la selección peruana de cara a los próximos desafíos que afrontará. Eso sí, en una ocasión el mismo De Santis confesó que su verdadero sueño es ser convocado por Venezuela y no por la Blanquirroja.

Jeriel De Santis quiere jugar en Venezuela

"Yo no he recibido ningún llamado de nadie., pero lo dije en su momento y mi sueño más grande es debutar con la selección de Venezuela. Obviamente es muy difícil porque hay muy buenos delanteros arriba, con mucha jerarquía, pero nunca me voy a cerrar a nada. Vamos a ver qué pasa en los últimos meses", precisó este mismo 2025 Jeriel De Santis.