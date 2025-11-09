¿Se queda Barreto? Ferrari reveló fuerte razón por qué aún no elige a nuevo DT: "Lo que.."

La selección peruana tendrá un nuevo examen con Manuel Barreto como entrenador interino cuando enfrente a Rusia y Chile en los amistosos de fecha FIFA de noviembre. A poco del primer encuentro en San Petersburgo, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, fue abordado por los medios de comunicación.

El exadministrador de Universitario habló de diferentes temas, entre los que destaca la elección del próximo técnico de la Blanquirroja para el nuevo proceso de las Eliminatorias. Cabe mencionar que la Bicolor tiene la obligación de revertir la situación luego de los terribles números obtenidos en las recientes clasificatorias sudamericanas.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

“Es una tarea bien difícil. Estamos en esa ruta, estoy manejando muchos tiempos. Entiendo perfectamente el tema de los tiempos, de las posibilidades, de las oportunidades, las conversaciones también las he tenido en un momento”, dijo Jean Ferrari al ser consultado sobre cómo va la búsqueda del entrenador para el nuevo proceso de las Eliminatorias.

(Video: Entre Bolas)

En esa línea, el directivo explicó que el principal motivo de la demora para elegir al nuevo técnico del combinado peruano se debe a que varios de los estrategas aún están en pleno torneo, disputando las etapas finales de sus respectivos campeonatos.

“Hoy he bajado un poco las revoluciones esperando que terminen torneos, porque también los entrenadores están en finalizaciones de torneos, tanto internacionales como locales. Así que no es un tema tan sencillo. Se está tomando un tiempo prudente para poder tener la elección más adecuada con lo que necesitamos hoy como selección”, agregó.

¿Cuándo jugará la selección peruana los amistosos de noviembre?

El primer partido amistoso de los dos que se jugarán en noviembre es el Perú vs. Rusia, el cual se disputará el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo a partir de las 08:00 de la noche hora local (12:00 del mediodía en territorio peruano). Asimismo, para el choque contra Chile, también en tierras rusas, pero seis días después, será el martes 18 de noviembre en el Stadion Fisht de Sochi, a las 07:00 de la noche hora local (11:00 de la mañana en Perú).