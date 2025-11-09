- Hoy:
Joao Grimaldo fue desconvocado de la selección peruana y no jugará los amistosos: "Luego de..."
¡Inesperado! La selección peruana informó mediante un comunicado la desconvocatoria de Joao Grimaldo para los compromisos ante Chile y Rusia. ¿Qué pasó?
La selección peruana viene preparándose para afrontar los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre, donde se espera darle rodaje a los jugadores más jóvenes y encaminar el recambio generacional. No obstante, recientemente la FPF comunicó su primera baja: Joao Grimaldo ha sido desafectado de la convocatoria y no se pondrá la 'Bicolor'.
PUEDES VER: ¡Oficial! Selección peruana confirma si se suspenderá amistoso ante Rusia: "Lamentablemente..."
Mediante un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol comunicó que Joao Grimaldo no será considerado para la gira en territorio ruso. Esto luego de que el extremo fuese sometido a exámenes médicos con su club y se le diagnosticara un lesión.
"La FPF informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Bicolor para la presente fecha FIFA", mencionaron en su pronunciamiento.
Esta noticia representa un duro golpe para el esquema de la 'Bicolor', pues se esperaba que Grimaldo se uniera a la concentración en Rusia e inicie los preparativos, considerando que es actualmente uno de los jugadores más importantes y de los peruanos que vienen teniendo un mejor rendimiento en el extranjero.
Además, el exjugador de Sporting Cristal tenía grandes posibilidades de iniciar acciones en ambos compromisos, por lo que su ausencia es de gran preocupación para el comando técnico. Asimismo, cabe señalar que la selección peruana por el momento no ha definido un remplazo para el jugador.
Noticia en desarrollo...
