¿Se cancelan los amistosos? Selección peruana no pudo viajar rumbo a Rusia por insólito motivo

La selección peruana ya inició los preparativos para afrontar los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. Estaba previsto que la ‘Bicolor’ viaje rumbo a territorio ruso el pasado sábado 8 de noviembre; sin embargo, el vuelo no se concretó, generando gran incertidumbre sobre la programación de los compromisos internacionales.

¿Por qué la selección peruana no viajó a Rusia?

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, el combinado nacional no pudo embarcarse debido a una inesperada complicación médica con el capitán encargado del vuelo. Por este motivo, la aerolínea decidió postergar el embarque.

No obstante, esto complica toda la logística gestionada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues la escuadra nacional tenía que hacer múltiples escalas para poder llegar a su gira en Rusia.

Selección peruana estuvo trabajando en Videna previo al viaje a Rusia. Foto: FPF

“La selección peruana no pudo viajar rumbo a Rusia. El vuelo ha sido cancelado por un tema de salud del capitán, según le informó la aerolínea a la FPF. La Bicolor iba a hacer Lima–París–Estambul–San Petersburgo. Ahora todo se complica porque se alteran las conexiones”, detalló Peralta en sus redes sociales.

¿Se cancelarán los amistosos ante Rusia y Chile?

Tras esta complicación, surge la interrogante de que pasará con la programación de los amistosos ante Rusia y Chile, que se disputarán la próxima semana. Ante esto, para tranquilidad de los hinchas, no se contempla una suspensión de los partidos.

Según información de Movistar Deportes, el vuelo de la selección ha sido reprogramado para este domingo 9 de noviembre en horas de la mañana, por lo que los amistosos se disputarán con normalidad. A pesar de ello, es muy probable que la FPF deberá realizar algunos ajustes en la planificación de entrenamientos y actividades previas al viaje.

Seleccionados del exterior se unirán a los entrenamientos en Rusia

Cabe señalar que el viaje desde Lima se realiza solo con la presencia de los jugadores del torneo local. Ya que, los convocados que militan en el exterior se unirán a la concentración en territorio ruso. Tal es el caso de Erick Noriega, Fabio Gruber, Yordy Reyna, entre otros. Este medida se toma con la intención de reducir el desgate en los jugadores por la longitud del viaje.

¿Cuándo se juegan los amistosos de Perú antes Rusia y Chile?

La selección peruana afrontará dos amistosos internacionales en noviembre: el primero será ante Rusia el miércoles 12 a las 12:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, mientras que el segundo enfrentamiento será el martes 18 frente a Chile a las 8:00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht de Sochi. Este último encuentro representará una revancha del reciente duelo disputado en octubre en Santiago, donde la 'Roja' se impuso por 2-1 tras una remontada.