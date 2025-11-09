¡Oficial! Selección peruana confirma si se suspenderá amistoso ante Rusia: "Lamentablemente..."

En horas de la noche, del pasado sábado 8 de noviembre, se reportó que la selección peruana no pudo tomar su vuelo a Rusia para el amistoso de fecha FIFA. La delegación nacional se vio perjudicada a pocos días de este encuentro, por lo que confirmó si afrontará el compromiso ante el elenco europeo.

Actualización: selección peruana embarcó rumbo a Rusia

Recientemente, LÍBERO pudo conocer que la selección peruana recibió el visto bueno para enrumbar al 'Viejo Continente'. El equipo subió al avión para quedar listo de cara a este largo vuelo de casi 20 a 22 horas. Es por ello, que la FPF estuvo preocupado por tener menos días de entrenamiento para el choque ante Rusia.

Finalmente, la Bicolor despegó con todos los jugadores que concentraban en la Videna, así como el comando técnico que lidera Manuel Barreto. Son un total de 35 personas que conforman la delegación nacional que estaba autorizada para viajar a suelo ruso.

¿Se suspende el partido Perú vs Rusia?

El partido amistoso entre Perú vs Rusia se jugará sí o sí en la fecha establecida por ambas federaciones. El equipo Bicolor viajará sin inconvenientes a suelo europeo y afrontará este cotejo, pese a los inconvenientes que tuvieron que vivir a pocas horas de subir al avión.

"La FPF informa a la opinión pública que, lamentablemente, y por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo del 8 de noviembre, la selección peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima", fue el comunicado de la Federación tras suspenderse el vuelo.

Comunicado de la FPF.

¿Cuándo juega Perú vs Rusia?

El partido entre Perú vs Rusia por amistoso internacional de fecha FIFA se juega el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (17:00 horas GMT).