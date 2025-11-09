0
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga
Previa del superclásico Boca Juniors vs River Plate

¡Atención! Flamante refuerzo de Universitario para 2026 fue convocado a la selección peruana

Universitario lo aseguró para reforzar su plantel la siguiente temporada de la Liga 1 y ahora recibió el llamado de Manuel Barreto para entrenar con la selección peruana

Flamante refuerzo de Universitario para 2026 fue convocado a la selección peruana
Flamante refuerzo de Universitario para 2026 fue convocado a la selección peruana | Miguel Vásquez / URPI-LR | Composición: Líbero
Universitario de Deportes está enfocado en poder reforzar su plantel de la mejora manera y lograr el tetracampeonato de la Liga 1. Los cremas buscan seguir haciendo historia y ya aseguraron a su primer refuerzo. Un destacado defensa que recientemente fue convocado por Manuel Barreto para los entrenamiento de la selección peruana.

Sporting Cristal podría sufrir la baja de importante figura que interesa a la 'U'.

PUEDES VER: ¿El fin de una era? Estrella de Sporting Cristal podría fichar por Universitario en busca del 'tetra'

Flamante refuerzo de Universitario fue convocado a la selección peruana

Se trata del defensa Rafael Guzmán, quien destacó en las categorías menores de Universitario que disputó la Liga 3 2025. Gracias a su sólido desempeño, este zaguero de 17 años fue considerado en la nómina de la 'Bicolor' para los amistosos ante Rusia y Chile.

Sin embargo, en esta oportunidad, el joven defensor se unió a los trabajos del combinado nacional como sparring, con la finalidad de que forme parte del nuevo proyecto del recambio generacional y logre potenciar sus habilidades.

Rafael Guzmán, Universitario

Universitario destacó la convocatoria de Rafael Guzmán para la selección peruana.

Universitario se reforzará con Rafael Guzmán para el 2026

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, las destacadas actuaciones de Rafael Guzmán también han llamado la atención de toda la dirección deportiva de Universitario. Por ello, ya tienen decidido de que el futbolista de 17 años forme parte del primer equipo la siguiente temporada.

Si, hay una decisión de Universitario para que Rafael Guzmán sea parte del primer equipo definitivamente y sostenido en el próximo año, indicó el citado comunicador durante el programa 'L1 Radio'. De esta forma, Guzmán se convertirá en el primer refuerzo de los cremas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rafael Guzmán con Universitario?

De acuerdo a la información del portal internacional Transfermarkt, Rafael Guzmán tiene un vínculo vigente con el cuadro de Ate hasta finales de la temporada 2026. De esta forma, en caso logre destacar, podrá negociar un nuevo contrato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

