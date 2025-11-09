¿El fin de una era? Estrella de Sporting Cristal podría fichar por Universitario en busca del 'tetra'

Universitario busca reforzar su plantel con los mejores futbolistas para afrontar un año lleno de grandes retos y récords por marcar. Los cremas tienen como gran objetivo conseguir el tetracampeonato y ya se han revelado algunos de los nombres que interesarían a la dirigencia. Evidentemente, su prioridad será concretar la renovación de sus propios jugadores.

Que Universitario busca fichar a los mejores jugadores, de eso no hay duda, pero la sorpresa está en que ahora suena un nuevo nombre que podría no ser bien visto por Sporting Cristal al tratarse de una de sus figuras.

Universitario buscaría fichar a jugador de Sporting Cristal

Durante el programa de L1 Radio, los panelistas, entre ellos José Carvallo, se pronunciaron sobre el interés que habrían demostrado desde los 'cremas' en referencia a un jugador de Sporting Cristal y se trataría de Yoshimar Yotún.

El exarquero de Universitario deslizó la propuesta sobre la posibilidad de que un experimentado futbolista con varios partidos en la selección peruana podría llegar a reforzar el plantel del actual tricampeón.

Yoshimar Yotún es uno de los ídolos de Sporting Cristal y su salida del club para irse a uno de los rivales directos es poco probable, pero anteriormente también se lo vinculó con una posible llegada a Ate.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yoshimar Yotún con Sporting Cristal?

El jugador Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2026 y su valor actual en el mercado de fichajes es de 250 mil euros según el portal Transfermarket.