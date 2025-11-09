- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Jean Ferrari dio rotundo comentario sobre Fabio Gruber tras primera convocatoria a Perú: "Un..."
Jean Ferrari no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre la presencia de Fabio Gruber en la selección peruana por primera vez para los amistosos contra Rusia y Chile.
Fabio Gruber es la novedad en la convocatoria de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. Ante esta situación, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, explicó y detalló cómo el jugador peruano-alemán llevó a cabo los trámites para obtener sus documentos peruanos, y al mismo tiempo, ofreció un contundente comentario sobre el futbolista que actualmente milita en el Núremberg.
Jean Ferrari dio un firme comentario sobre Fabio Gruber tras su primera convocatoria a la selección peruana.
Ferrari fue entrevistado por 'Entre Bolas' sobre diversos temas de la selección peruana, incluyendo el retraso que sufrió el equipo para llegar a Rusia, el nuevo técnico y la convocatoria de Gruber.
El periodista del medio deportivo consultó al dirigente de la FPF sobre cómo lograron que Fabio Gruber obtuviera sus papeles peruanos en tan poco tiempo y así lograra una convocatoria inédita a la selección peruana.
Video: Entre Bolas
"La predisposición de Gruber ha sido importante. Vino hace un mes y no fue mencionado porque queríamos que todo se hiciera por el conducto regular y con la precaución correspondiente, ya que no sabíamos si los documentos estarían. Al final se realizó la gestión. Él ya tenía los documentos avanzados y lo último que faltaba era el DNI y el pasaporte", afirmó.
La explicación de Jean Ferrari hace entender la buena gestión que viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol y la voluntad que tuvo Fabio Gruber al venir a Lima desde Alemania para obtener su DNI sin que nadie sepa.
A su vez, tuvo un comentario sobre el jugador del Núremberg: "Hoy tenemos a un chico que podría ser una posibilidad importante para la selección".
Es importante afirmar que Perú jugará amistosos internacionales contra Rusia y Chile en Europa, por lo que esta convocatoria le viene bien al futbolista peruano-alemán para mostrarse, y quien debutará con los colores rojo y blanco.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50