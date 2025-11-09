Fabio Gruber es la novedad en la convocatoria de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. Ante esta situación, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, explicó y detalló cómo el jugador peruano-alemán llevó a cabo los trámites para obtener sus documentos peruanos, y al mismo tiempo, ofreció un contundente comentario sobre el futbolista que actualmente milita en el Núremberg.

Jean Ferrari dio un firme comentario sobre Fabio Gruber tras su primera convocatoria a la selección peruana.

Ferrari fue entrevistado por 'Entre Bolas' sobre diversos temas de la selección peruana, incluyendo el retraso que sufrió el equipo para llegar a Rusia, el nuevo técnico y la convocatoria de Gruber.

El periodista del medio deportivo consultó al dirigente de la FPF sobre cómo lograron que Fabio Gruber obtuviera sus papeles peruanos en tan poco tiempo y así lograra una convocatoria inédita a la selección peruana.

Video: Entre Bolas

"La predisposición de Gruber ha sido importante. Vino hace un mes y no fue mencionado porque queríamos que todo se hiciera por el conducto regular y con la precaución correspondiente, ya que no sabíamos si los documentos estarían. Al final se realizó la gestión. Él ya tenía los documentos avanzados y lo último que faltaba era el DNI y el pasaporte", afirmó.

La explicación de Jean Ferrari hace entender la buena gestión que viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol y la voluntad que tuvo Fabio Gruber al venir a Lima desde Alemania para obtener su DNI sin que nadie sepa.

A su vez, tuvo un comentario sobre el jugador del Núremberg: "Hoy tenemos a un chico que podría ser una posibilidad importante para la selección".

Es importante afirmar que Perú jugará amistosos internacionales contra Rusia y Chile en Europa, por lo que esta convocatoria le viene bien al futbolista peruano-alemán para mostrarse, y quien debutará con los colores rojo y blanco.