Paolo Guerrero dio tajante respuesta sobre continuidad de Barcos en Alianza Lima: "Es un..."

Con la temporada 2025 llegando a su fin, Alianza Lima ya empezó la planificación de la siguiente temporada, donde buscan seguir contando con sus goleadores Paolo Guerrero y Hernán Barcos, por lo que los hinchas esperan su renovación. Al respecto, el 'Depredador' fue contundente al ser consultado por la continuidad del argentino en el equipo.

Tras finalizar los entrenamientos de Alianza Lima este martes, Paolo Guerrero se detuvo para atender a la prensa y brindó declaraciones a Jax Latin Media. El delantero fue consultado sobre la posible continuidad de su compañero en la ofensiva, Hernán Barcos.

Ante la pregunta, Guerrero mostró cierto fastidio y optó por no profundizar en el tema, evitando cualquier polémica. Además, señaló que el único que debe pronunciarse sobre su futuro es el propio Barcos.

Video: Jax Latin Media

"Yo puedo hablar por mi, terminando el campeonato nos vamos a sentar a conversar. Ese es un tema de Hernán (sobre su renovación), eso lo tiene que ver él. Yo hablo por mi, este año el objetivo era ser campeón y no se consiguió", fueron las palabras del delantero, evitando la polémica.

Paolo Guerrero lamentó no lograr el título con Alianza Lima

De igual forma, el 'Depredador' mostró su molestia por no haber podido conseguir su primer título con camiseta blanquiazul y señaló que ahora todos los esfuerzos están en poder asegurar un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Lo más importante es que todo vaya bien, hacer los puntos necesario y luego ir a la liguilla donde buscaremos esa clasificación a fase de grupos. Es muy importante acabar en el segundo lugar, este año fuimos a la Pre-Libertadores, ahora se busca algo diferente. El objetivo de Alianza, como el más grande del Perú, es pelear el título, pero no se consiguió y ahora es clasificar a fase de grupos", expresó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que enfrentar a UTC por la última jornada del Torneo Clausura 2025. Un duelo sumamente decisivo, tanto en la pelea por el segundo lugar del acumulado, como por la lucha en el descenso. De momento, no hay confirmación de la fecha para este compromiso, pero se prevé que se dispute el domingo 23 de noviembre,